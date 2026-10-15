Detuvieron a un inspector del área donde trabajó Barrelier por balear una casa para cobrar una deuda

Un inspector de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba permanece detenido, acusado de participar de un ataque a balazos contra una vivienda de barrio Patricios Oeste para reclamar el pago de una presunta deuda. Durante el episodio, ocurrido la semana pasada, uno de los proyectiles rozó a un niño y los vecinos persiguieron a los dos sospechosos e intentaron lincharlos.

El empleado municipal fue identificado como Eric Silva, conocido como "Gori". Según fuentes policiales consultadas por Cadena 3, lleva alrededor de una semana privado de la libertad por un hecho que hasta ahora no había trascendido públicamente.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, todo comenzó cuando una mujer amenazó a una vecina para exigirle que devolviera dinero que le habría prestado, junto con los intereses acordados. La hipótesis bajo investigación es que se trataba de un préstamo informal cuyo pago se había demorado. "Si no me pagás la deuda, ya vas a ver. Te voy a mandar a mi marido y ya te va a cobrar él", habría advertido la mujer, según el relato.

Horas después, dos hombres llegaron en una motocicleta y dispararon contra la vivienda. Los vecinos describieron el ataque como una "lluvia de balas". Uno de los proyectiles rozó a un niño que se encontraba en el sector.

Silva estaría señalado como el marido de la mujer que había reclamado el dinero y como uno de los presuntos participantes del ataque. Se investiga si acudió al domicilio para intimidar a la familia y forzar el pago.

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Tras los disparos, un grupo de vecinos salió en defensa de los habitantes de la casa, persiguió a los sospechosos y logró alcanzarlos. Silva fue reducido en el lugar, mientras que el otro hombre fue atrapado aproximadamente una cuadra más adelante.

El inspector recibió golpes y la Policía intervino para frenar la agresión. Luego de recibir atención médica por las lesiones, quedó detenido.

La motocicleta utilizada por los sospechosos apareció a unas cinco cuadras. Según la información recabada, otras personas se la habrían llevado en medio del tumulto, una circunstancia que también deberá esclarecerse.

En un primer momento intervino la nueva Unidad de Flagrancia Norte, que imputó a Silva por los disparos de arma de fuego, de acuerdo con las fuentes consultadas. Posteriormente, el expediente fue remitido por competencia territorial a la fiscalía a cargo de Andrés Godoy.

La investigación continúa y no se descarta que la acusación pueda agravarse en las próximas horas.

Otro de los puntos pendientes es la situación judicial previa del inspector. Fuentes policiales aseguraron que registra antecedentes e intervenciones anteriores de la Justicia. Sin embargo, al momento del informe, Cadena 3 todavía realizaba gestiones para corroborar qué causas integran su prontuario y cuál es su estado procesal.

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La producción de este medio también consultó a la Municipalidad de Córdoba para conocer desde cuándo trabaja Silva, qué controles se hicieron sobre sus antecedentes y si las autoridades estaban al tanto de su detención y de su ausencia laboral durante la última semana. Hasta ese momento, se aguardaba una respuesta oficial.

El caso volvió a poner bajo la lupa los controles sobre el personal del área de Tránsito, la misma dependencia en la que trabajaba Claudio Barrelier, acusado por el femicidio de Agostina Vega.

Barrelier había permanecido detenido durante 20 días en mayo de 2025 por otra causa y continuó vinculado al municipio. El intendente Daniel Passerini reconoció posteriormente que el informe mensual de trabajo de ese período figuraba "sin novedad", pese a su ausencia, y señaló que había dispuesto la salida de tres funcionarios responsables del área.

Además, Barrelier integraba una resolución del 21 de mayo de 2026, previa al crimen de Agostina, que convocaba a becarios para pasar a la planta transitoria como contratados bajo el artículo 8. El municipio sostuvo que no había iniciado la presentación de la documentación exigida y que su inclusión en el listado no implicaba un pase automático.

En el caso de Silva, resta esclarecer tanto su presunta participación en el ataque como los controles administrativos realizados sobre su ingreso y permanencia en la Municipalidad.

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Informe de Juan Federico.