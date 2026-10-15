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Inicia el Mundial de Pelota Vasca en Buenos Aires, un evento histórico para el deporte argentino

Desde hoy y hasta el 24 de octubre, la vigésima edición del Campeonato Mundial de Pelota Vasca reunirá a 480 deportistas y delegaciones de 15 países.

15/10/2026 | 11:57Redacción Cadena 3

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Comienza el Mundial de Pelota Vasca.

FOTO: Comienza el Mundial de Pelota Vasca.

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La Ciudad de Buenos Aires se prepara para ser el escenario de un acontecimiento significativo, ya que por primera vez alberga el Mundial de Pelota Vasca, que se desarrollará desde hoy y hasta el 24 de octubre. Este campeonato, que alcanza su vigésima edición, contará con la participación de 480 deportistas provenientes de 15 países y ofrecerá competencias en nueve modalidades, tanto para hombres como para mujeres.

El evento se llevará a cabo en tres sedes principales de la ciudad: el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), el Club Ciudad de Buenos Aires y el Club Banco Provincia. Además, Colonia del Sacramento, en Uruguay, será una subsede donde se disputarán los partidos de cesta punta.

La organización del torneo está a cargo de la Confederación Argentina de Pelota (CAP) y la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV). Durante diez días, los competidores se enfrentarán en modalidades como mano, paleta de goma, paleta de cuero, pala corta, frontenis, frontball, cesta punta, xare y pelota adaptada.

El secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián "Chino" Turnes, destacó la importancia de este evento: "Que Buenos Aires reciba un Mundial de Pelota Vasca es una gran oportunidad para seguir acercando el deporte internacional a los vecinos y poner en valor disciplinas con una enorme historia y tradición, mientras seguimos preparándonos para que la Ciudad sea Capital Mundial del Deporte en 2027".

Las delegaciones europeas que participarán incluyen a España, Euskadi (que competirá de manera independiente), Francia y Portugal. Desde América, los anfitriones Argentina y Uruguay estarán presentes junto a otros países como Estados Unidos, México, Cuba, Costa Rica, Venezuela, Perú, Brasil, Chile y Bolivia.

Este Mundial tiene un significado especial para la historia de la Pelota en Argentina, ya que en 1929, Buenos Aires fue la sede donde se fundó la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) por parte de las federaciones de Argentina, España y Francia. Casi un siglo después, la Ciudad será testigo del torneo más importante de esta disciplina. La Selección Argentina cuenta con un historial destacado, habiendo encabezado el medallero mundial en 1962 y 1974.

Lectura rápida

¿Qué evento se realiza en Buenos Aires?
El Mundial de Pelota Vasca, que se celebra por primera vez en la ciudad.

¿Cuándo tiene lugar el torneo?
Desde el 15 hasta el 24 de octubre de 2026.

¿Cuántos deportistas participan?
Participarán 480 deportistas de 15 países diferentes.

¿Dónde se llevará a cabo el campeonato?
En el CeNARD, el Club Ciudad de Buenos Aires y el Club Banco Provincia.

¿Cuál es la importancia histórica del evento?
Es la primera vez que Buenos Aires recibe el Mundial, y la ciudad fue sede de la fundación de la FIPV en 1929.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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