Estudiantes universitarios reclaman fondos: "¿Quién puede vivir con $300 mil por mes?"

La presidenta de la Federación Universitaria de Rosario (FUR), Violeta Finocchiaro, defendió las tomas de facultades y las medidas de protesta contra el Gobierno nacional por el financiamiento de las universidades públicas. En diálogo con Cadena 3 Rosario, sostuvo que los estudiantes atraviesan una situación de “hartazgo total, de cansancio, de angustia” por las dificultades para sostener sus estudios.

“Desde que asumió el gobierno de Milei nos parece que dio un mensaje muy claro de que iba a ignorar por completo el reclamo que estamos llevando adelante hace ya tres años”, afirmó. Entre los principales problemas, mencionó la falta de actualización de las becas estudiantiles y los bajos salarios de docentes y no docentes.

Finocchiaro, de 24 años y estudiante de Antropología en la etapa final de la carrera, respondió a las críticas por la pérdida de clases a raíz de las medidas de fuerza. “El docente que está luchando también está enseñando”, planteó, y aseguró que muchas actividades se transformaron en clases públicas para sostener el vínculo con los estudiantes.

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En ese sentido, sostuvo que las dificultades para cursar no se explican solamente por las protestas. “Hay que correr un poco el foco de que, en realidad, lo que está haciendo que nosotros no podamos cursar, no podamos sostener nuestros estudios, es este Gobierno nacional que no implementa una ley de financiamiento universitario”, expresó. También advirtió sobre la deserción de alumnos que deben trabajar en dos o tres empleos para mantenerse.

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Consultada sobre el respaldo electoral que obtuvo el oficialismo y la convivencia con estudiantes que comparten sus ideas, la dirigente estudiantil cuestionó la propuesta de hacer más esfuerzos para atravesar la crisis. “No podemos nosotros seguir precarizando nuestra vida y viviendo una vida de miseria porque este Gobierno quiere hambrear y sacar a nuestro pueblo”, afirmó. Además, consideró necesario construir una alternativa política y social.

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La titular de la FUR aseguró que las decisiones sobre las tomas se adoptan en asambleas estudiantiles y señaló que existe un consenso amplio para sostener las medidas. También rechazó que el reclamo sea únicamente sectorial: “Lo que estamos haciendo es defender la universidad”, sostuvo.

Respecto del cierre del año académico, Finocchiaro indicó que durante las tomas se organizaron grupos de estudio, clases públicas y repasos para preparar los exámenes. Sobre el presupuesto nacional para 2027, advirtió que los fondos de funcionamiento no son suficientes y reclamó una actualización salarial para docentes y no docentes, además de mejoras en las becas Progresar.

“Una beca que durante mucho tiempo hizo que muchos estudiantes puedan sostener sus estudios y que ahora está congelada en 30.000 pesos”, cuestionó. Finalmente, defendió la continuidad del reclamo y afirmó que la discusión excede la aplicación de la ley de financiamiento universitario: “La universidad como la conocíamos ya no existe y nos la han ido arrebatando en un proceso lento y silencioso”.}

Entrevista de Hernán Funes.