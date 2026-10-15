Rafaela se convierte en el centro del debate industrial argentino con una muestra de alcance federal

FOTO: Industriales de Rafaela advierten por la caída del consumo y reclaman condiciones para competir.

La ciudad santafesina de Rafaela es escenario de la Muestra Industrial Argentina 2026, “En el centro de todo”, un encuentro de alcance federal que vincula a más de 200 empresas de 17 rubros industriales y reúne a empresarios, funcionarios y especialistas para debatir el futuro de la producción nacional.

La primera edición se inauguró este miércoles 14 de octubre en la Sociedad Rural de Rafaela y continuará hasta el viernes 16. Su principal particularidad es la articulación de los sectores productivos de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, las tres provincias de la Región Centro, con empresas e instituciones de distintos puntos del país.

La iniciativa trasciende el formato de una exposición tradicional. Incluye más de 15 charlas y paneles, además de tres rondas de negocios con grandes compradores, distribuidores e importadores. Entre las compañías convocadas figuran la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE), Litoral Gas, Techint Ingeniería y Construcción y Adecoagro. También contempla encuentros comerciales con representantes de Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay.

Organizada por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) y NC Producciones, la muestra cuenta con el acompañamiento de entidades empresariales de alcance nacional, entre ellas la Unión Industrial Argentina (UIA), la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y las uniones industriales de Córdoba y Entre Ríos.

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La inauguración reunió a autoridades y representantes de las tres provincias. Participaron, entre otros, Gabriel Corrado, presidente del CCIRR; Juan Carlos Basso, presidente de la muestra; Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe; y Leonardo Viotti, intendente de Rafaela.

La agenda aborda los principales desafíos de la industria argentina: competitividad, infraestructura, energía, innovación tecnológica, inteligencia artificial, formación de trabajadores y acceso a nuevos mercados.

Cadena 3, presente en el encuentro

Cadena 3 acompaña la muestra como medio aliado y realiza una cobertura especial desde Rafaela, con transmisiones radiales, entrevistas a protagonistas del sector productivo y contenidos audiovisuales.

El miércoles, Viva la Radio transmitió desde el encuentro con Geo Monteagudo y Raúl Monti. Para este jueves están previstas salidas en vivo de La Argentina Posible, de 14 a 15, con Matías Arrieta; Viva la Radio Santa Fe, de 15 a 18, también con Arrieta; y Amamos Argentina, de 18 a 19.30, con Chema Forte.

La cobertura permitirá acercar a la audiencia los debates, las experiencias empresariales y las oportunidades de inversión que surgen de un encuentro que busca fortalecer el desarrollo industrial desde el interior del país.

La muestra se desarrolla en la Sociedad Rural de Rafaela, avenida Brasil 497, con acceso libre y gratuito al sector expositivo. Las conferencias y rondas de negocios requieren una entrada específica. La programación completa está disponible en muestraindustrial.ar.

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