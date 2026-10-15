Buenos Aires, 15 octubre (NA) —- Ucrania reanudará los ataques contra las refinerías de petróleo de Rusia, anunció el presidente Volodímir Zelenski, durante una entrevista con el diario británico Financial Times. Esta declaración se produce en un contexto donde el empresario estadounidense Elon Musk ha expresado críticas hacia el mandatario ucraniano, alineándose con las opiniones de Donald Trump.

"Se acabó la restricción (sobre los ataques a las refinerías). Ya basta", afirmó Zelenski en la entrevista, y añadió que Ucrania había suspendido sus ataques contra instalaciones energéticas durante tres días para cumplir con el "alto el fuego energético" anunciado por Estados Unidos, mientras que Moscú continuó atacando la infraestructura de su país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló la semana pasada que Rusia y Ucrania habían acordado un inmediato "alto el fuego energético", reflejando oportunamente la Agencia Noticias Argentinas.

Zelenski también indicó que la decisión estadounidense de cortar el suministro de información de inteligencia y restringir el servicio de internet Starlink ha sido "peligroso" para Ucrania, según la agencia de noticias Xinhua.

El miércoles, Ucrania informó que la empresa aeroespacial estadounidense SpaceX restringió los servicios de Starlink, lo que obstaculizó las misiones del país que emplean drones tanto para ataques como para la defensa antiaérea.

Las críticas del magnate Musk

Musk se hizo eco de unas declaraciones de Trump, que el pasado fin de semana también se mostró a favor de un cambio de liderazgo en Kiev.

"Es hora de que Zelenski se vaya", escribió en X el magnate tecnológico, cuya constelación de satélites desempeña un papel crucial en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Sin la renuncia de Zelenski "continúa la masacre", añadió el jefe de SpaceX, empresa creadora de los servicios satelitales Starshield (destinados al ejército y utilizados por Ucrania para sus operaciones en el frente) y Starlink, limitado a usos civiles.

"Los sistemas Starshield son propiedad del Gobierno estadounidense y están bajo su control. Cualquier limitación de ancho de banda o de uso la decide el ejército estadounidense y, en última instancia, el presidente de Estados Unidos", respondió Musk en su cuenta de X ante sus más de 240 millones de seguidores.

Los demócratas de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes reaccionaron en X: "Es inadmisible restringir el acceso de Ucrania a Starlink y Starshield en un momento en el que misiles balísticos y drones atacan el país".