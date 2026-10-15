El viaje del Papa a Latinoamérica dependerá de su recuperación tras la cirugía en el pulmón

Buenos Aires, 15 octubre (NA) -- El papa León XIV ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado, según lo informado por la Santa Sede. El secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, comentó que el viaje apostólico que el sumo pontífice tenía planeado para noviembre en Uruguay, Argentina y Perú dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos.

Sobre este viaje a Latinoamérica, Parolin mencionó que la decisión inicial cuando el Papa fue hospitalizado fue que continuaría según lo previsto, aunque enfatizó que está condicionado a cómo se desarrollen los acontecimientos, tal como reportaron medios como Corriere della Sera y Noticias Argentinas.

"El Papa aún no se ha pronunciado al respecto, y debemos esperar, primero a que regrese del hospital y luego, según lo que digan los médicos, para ver si puede emprender un viaje tan largo y exigente como el que le espera en Latinoamérica. Imagino que si todo va bien, si la situación se desarrolla como se predijo inicialmente, el viaje se llevará a cabo. Si hay algún imprevisto, no podemos predecirlo", añadió Parolin.

Además, Parolin indicó que, si fuera necesario, León XIV reprogramará su pontificado, en declaraciones realizadas durante un acto en la Embajada de Irak ante la Santa Sede.

El secretario también afirmó que si mejora, el Papa rezará el Ángelus desde el Hospital Gemelli este domingo. "Sigo preocupado, pero confío en los médicos. Si fuera necesario, reprogramará su pontificado. Lleva hospitalizado solo dos días, no se pueden hacer predicciones; ahora debemos esperar a ver cuándo regresa y qué dicen los médicos", agregó.

Fuentes vaticanas indicaron que, en el contexto de su reincorporación al trabajo, esta tarde se reunió con monseñor Paolo Rudelli, Sustituto de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede comunicó, a través de su canal de Telegram, que el Papa pasó una buena noche en el hospital, despertó y desayunó.

Ayer por la tarde —como informó el director de la Oficina de Prensa, Matteo Bruni— León XIV concelebró la misa en una sala especialmente habilitada en el décimo piso del hospital. Hoy al mediodía hizo lo mismo.

Según el boletín del Policlínico Gemelli: la radiografía muestra una buena recuperación del pulmón operado.

"El Santo Padre se sometió esta mañana a controles rutinarios, que resultaron normales. La radiografía de tórax mostró una buena recuperación del pulmón operado. Realizó sus actividades diarias de forma independiente. La sesión de fisioterapia incluyó ejercicios de motricidad completa", informaron el Dr. Luigi Carbone y el Profesor Stefano Margaritora.

Los mejores deseos de Trump

El presidente estadounidense Donald Trump le envió sus mejores deseos al Pontífice.

Trump expresó su esperanza de que el Papa León "se recupere" al hablar con los periodistas después de un acto en Arizona.

La Conferencia Episcopal de Estados Unidos mostró su solidaridad y cercanía, exhortando a los fieles a "seguir rezando por la recuperación del Papa León, por los médicos y por el personal que lo atiende".

"Recemos también por todas las personas que conviven con el cáncer, por sus familias y por quienes las cuidan", agregaron.

El arzobispo de Nueva York, Ronald A. Hicks, agradeció a Dios porque la intervención quirúrgica del Papa "ha sido un éxito" e invitó a los fieles de la arquidiócesis, del país y del mundo a unirse "para recordar al Santo Padre en nuestras oraciones".