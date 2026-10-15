Bolsonaro y Lula se enfrentan en un reñido balotaje con solo dos puntos de diferencia

Buenos Aires, 15 octubre (NA) -- La competencia por la presidencia de Brasil se intensifica, ya que el candidato opositor Flávio Bolsonaro (PL) ha logrado reducir la diferencia a solo dos puntos porcentuales respecto al actual mandatario y candidato a la reelección, Luiz Lula da Silva (PT). Según la segunda encuesta de Datafolha, el opositor registra un 47% de intención de voto frente al 45% de Lula, lo que indica un empate técnico de cara al balotaje programado para el 25 de octubre.

Los resultados de la encuesta muestran que, en términos de votos válidos, es decir, excluyendo los votos en blanco, nulos e indecisos, Bolsonaro se posiciona con un 51% y Lula con un 49%.

Comparando con la encuesta anterior, Bolsonaro ha disminuido dos puntos, mientras que Lula se mantiene en el 45%. Hace una semana, la diferencia era de cuatro puntos y ahora se ha reducido a dos.

Esta es la primera encuesta de Datafolha realizada tras las manifestaciones de apoyo al presidente brasileño en diversas capitales estatales. El domingo, Lula se dirigió a sus seguidores en la Avenida Paulista, lo que ha derivado en movilizaciones de votantes en ciudades como Río de Janeiro y Brasilia.

En términos regionales, Bolsonaro lidera en el Sudeste, la región con mayor cantidad de votantes, obteniendo un 51% frente al 41% de Lula. Además, en el segmento de clase media, que representa el 37% de los encuestados, Bolsonaro supera a Lula con un 55% frente a un 40%.

Sin embargo, Lula tiene una ventaja entre los votantes de menores ingresos, alcanzando un 53% contra el 38% de Bolsonaro. También supera al opositor entre los católicos, con un 52% frente al 42%, y entre los votantes del noreste, donde obtiene un 61% contra el 32% de Bolsonaro. En cuanto a los votantes, Lula lidera entre las mujeres con un 49% frente al 40%, mientras que Bolsonaro se impone entre los hombres, con un 52% frente al 40%.

Los índices de desaprobación también son relevantes: Lula presenta un 46% de desaprobación, manteniendo el mismo nivel que en la encuesta anterior, mientras que el rechazo hacia Bolsonaro es del 44%, con un ligero aumento respecto al 43% anterior.

La encuesta revela que el 3% de los votantes desaprueba ambas opciones y el 7% no rechaza ninguna. En cuanto a la aprobación del gobierno de Lula, los datos indican una desaprobación del 50%, un punto más que en la encuesta anterior, mientras que la aprobación se mantiene en el 48%.

En lo que respecta a la motivación para votar, el 74% de los votantes de Bolsonaro lo eligen porque lo consideran el mejor candidato, mientras que el 17% vota por él para derrotar a Lula. Por su parte, entre los votantes de Lula, el 83% lo elige por su calidad como candidato y el 12% con el objetivo de vencer a Bolsonaro.

La encuesta se llevó a cabo entre 2,520 personas mayores de 16 años entre el 13 y el 15 de octubre, con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.