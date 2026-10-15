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Accidente en Eurotúnel: minibús colisiona con tren y deja 19 heridos en Francia

Un minibús que transportaba a camioneros fue embestido por un tren en el Eurotúnel, resultando en 19 heridos. Afortunadamente, no se reportaron fallecimientos ni personas en estado crítico.

15/10/2026 | 19:30Redacción Cadena 3

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Accidente en Eurotúnel: minibús colisiona con tren y deja 19 heridos en Francia

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Buenos Aires, 15 octubre (NA) -- Un tren detenido fue embestido por un minibús el jueves por la noche en el andén de carga de vehículos en el lado francés del Túnel del Canal de la Mancha, hiriendo a diecinueve personas, según anunció la prefectura de Pas-de-Calais.

El minibús transportaba a camioneros que estaban a punto de abordar un autobús de LeShuttle. "No se han reportado fallecimientos ni personas en estado crítico", según un comunicado de la prefectura, reportó el diario Le Monde y supo Noticias Argentinas.

Según la prefectura, los servicios de emergencia, incluido un helicóptero de la unidad móvil de emergencias y reanimación y la policía fronteriza, se encontraban en el lugar.

La emisora francesa France Info informó que los servicios de pasajeros de Eurostar no fueron interrumpidos, y que el tráfico de carga por el canal fue suspendido.

El Eurotúnel es un canal submarino que conecta el sur de Reino Unido y el norte de Francia.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Un minibús chocó contra un tren en el Eurotúnel, resultando en 19 heridos.

¿Quiénes estaban involucrados?
El minibús transportaba a camioneros que iban a abordar un autobús de LeShuttle.

¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente ocurrió el jueves por la noche, 15 de octubre.

¿Dónde tuvo lugar el incidente?
El choque se produjo en el andén de carga de vehículos del lado francés del Eurotúnel.

¿Qué se sabe sobre los heridos?
No se reportaron muertes ni personas en estado crítico entre los heridos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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