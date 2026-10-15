Ecuador detiene a cuatro líderes de los Comandos de la Frontera en un amplio operativo policial
El operativo, denominado Muralla, incluyó 14 allanamientos simultáneos en esas provincias y contó con la participación de 122 policías.
FOTO: Ecuador captura a cuatro presuntos cabecillas de grupo armado colombiano Comandos de la Frontera.
Buenos Aires, 15 octubre (NA) -- Cuatro presuntos líderes del grupo armado colombiano Comandos de la Frontera, relacionado con actividades de narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal y actos de terrorismo, fueron detenidos en un operativo realizado en las provincias de Orellana (noreste), Sucumbíos (noreste) y Guayas (suroeste), según informó el ministro del Interior, John Reimberg.
El operativo, denominado Muralla, abarcó 14 allanamientos simultáneos y contó con la participación de 122 policías y 14 funcionarios de la Fiscalía General del Estado, detalló el ministro en su cuenta de la red social X.
Los detenidos, que responden a los alias de Mazón, Meneses, Raquetilla y Coche, son considerados por los investigadores como parte de la estructura operativa y logística de los Comandos de la Frontera, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que actúa en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador.
Reimberg señaló que los capturados estarían implicados en la muerte de 19 personas y en otros 25 homicidios registrados en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, incluyendo un ataque ocurrido en el cantón de La Joya de los Sachas.
La operación es el resultado de casi un año y medio de investigaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional en colaboración con la Fiscalía, lo que permitió identificar la estructura criminal, la cadena de mando y las redes logísticas y financieras, según el ministro.
El funcionario destacó que las autoridades buscan desarticular la organización y sus corredores logísticos para el traslado de personas y armamento entre Colombia y Ecuador.
Además, mencionó que la operación se suma a otras acciones que, según los datos recopilados, han causado una afectación económica superior a los 600 millones de dólares a esta organización delictiva.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, confirmó las capturas en la misma red social y afirmó que los detenidos son parte del grupo que emboscó y asesinó a 11 militares el 9 de mayo de 2025 en el sector de Alto Punino, en la provincia de Orellana, así como a tres policías en agosto de 2024 en La Joya de los Sachas.
"Nuestros militares y policías dieron la vida enfrentándolos. Llevar a los responsables ante la justicia es honrar su memoria y cumplir nuestra palabra con sus familias", escribió el mandatario.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Ecuador?
Cuatro presuntos cabecillas del grupo armado Comandos de la Frontera fueron detenidos en un operativo policial.
¿Quiénes fueron capturados?
Los detenidos son conocidos por los alias Mazón, Meneses, Raquetilla y Coche, vinculados a crímenes en la zona.
¿Cuándo se realizó el operativo?
El operativo Muralla se llevó a cabo el 15 de octubre de 2026.
¿Dónde tuvo lugar la operación?
Los allanamientos se realizaron en las provincias de Orellana, Sucumbíos y Guayas.
¿Por qué se realizó la operación?
Se buscó desarticular una organización criminal vinculada al narcotráfico y otros delitos graves.
[Fuente: Noticias Argentinas]