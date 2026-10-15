Ecuador detiene a cuatro líderes de los Comandos de la Frontera en un amplio operativo policial

Buenos Aires, 15 octubre (NA) -- Cuatro presuntos líderes del grupo armado colombiano Comandos de la Frontera, relacionado con actividades de narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal y actos de terrorismo, fueron detenidos en un operativo realizado en las provincias de Orellana (noreste), Sucumbíos (noreste) y Guayas (suroeste), según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

El operativo, denominado Muralla, abarcó 14 allanamientos simultáneos y contó con la participación de 122 policías y 14 funcionarios de la Fiscalía General del Estado, detalló el ministro en su cuenta de la red social X.

Los detenidos, que responden a los alias de Mazón, Meneses, Raquetilla y Coche, son considerados por los investigadores como parte de la estructura operativa y logística de los Comandos de la Frontera, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que actúa en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador.

Reimberg señaló que los capturados estarían implicados en la muerte de 19 personas y en otros 25 homicidios registrados en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, incluyendo un ataque ocurrido en el cantón de La Joya de los Sachas.

La operación es el resultado de casi un año y medio de investigaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional en colaboración con la Fiscalía, lo que permitió identificar la estructura criminal, la cadena de mando y las redes logísticas y financieras, según el ministro.

El funcionario destacó que las autoridades buscan desarticular la organización y sus corredores logísticos para el traslado de personas y armamento entre Colombia y Ecuador.

Además, mencionó que la operación se suma a otras acciones que, según los datos recopilados, han causado una afectación económica superior a los 600 millones de dólares a esta organización delictiva.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, confirmó las capturas en la misma red social y afirmó que los detenidos son parte del grupo que emboscó y asesinó a 11 militares el 9 de mayo de 2025 en el sector de Alto Punino, en la provincia de Orellana, así como a tres policías en agosto de 2024 en La Joya de los Sachas.

"Nuestros militares y policías dieron la vida enfrentándolos. Llevar a los responsables ante la justicia es honrar su memoria y cumplir nuestra palabra con sus familias", escribió el mandatario.