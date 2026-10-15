Turismo Carretera: Presentaron oficialmente la 3ª Fecha de la Copa de Oro, el regreso a Rosario

En el Salón Carrasco de la Municipalidad de Rosario, se presentó la 13ª Fecha del Campeonato Argentino de Turismo Carretera a disputarse los próximos 24 y 25 de octubre en el Autódromo Juan Manuel Fangio de esa ciudad. Marcando un regreso muy esperado, desde de su última presentación en 2019. El intendente Pablo Javkin y el vicepresidente de la categoría, Gastón Mazzacane, encabezaron el anuncio oficial.

Mediante una conferencia de prensa, donde hablaron las autoridades encargadas que dirán presente el próximo fin de semana, que a su vez será la 3ª Fecha de la 'Copa de Oro', el play-off de cinco competencias que definirá al campeón de la temporada.

En el evento participaron cada una de las partes involucradas: Pablo Javkin (Intendente de Rosario), Gastón Mazzacane (Vicepresidente ACTC), Sebastián Chale (Secretario de Gobierno de Rosario), Fabián Svegliati (Presidente del Autódromo de Rosario), Fabián Re, Gerente de Agricultores Federados Argentinos (AFA) quién será main sponsor de la fecha y Andrés Abiad, encargado de la Productora MA, organizadora del evento. Como piloto, dio el presente Ignacio “Nacho” Faín, ganador de la última fecha del TC, en San Nicolás.

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Pablo Javkin, Intendente de Rosario, destacó: “Para nosotros el deporte es clave. Toda la vinculación que tiene el deporte con el turismo, con el desarrollo del posicionamiento estratégico de la ciudad para nosotros es fundamental. Y una gran deuda que teníamos era volver a traer el Turismo Carretera. Fuimos trabajando el vínculo, se dio primero las TC Pick Up, después se dio la posibilidad del TC y la idea es volver a reinsertar a la ciudad, que es el corazón de una zona super fierrera, con las mejores categorías con la ACTC, Estamos muy contentos y expectantes, sabemos que se hicieron obras, y hay más por delante, porque la idea nuestra es jerarquizar el autódromo, el vínculo con la ACTC y el desarrollo automovilístico. Se tiene que ver con la confianza con la que hemos trabajado, sin apuros, sin anunciar las cosas. Estoy seguro que va a ser una plaza única para el TC, y recuperarlo es algo que esperaban mucho los fanáticos”, cerró el intendente rosarino.

Gastón Mazzacane, Vicepresidente de la ACTC, habló sobre el incansable trabajo de la ciudad para volver a ser eco del automovilismo nacional: “Para este 2026 se trabajó fuertemente, con la fecha de las TC Pickup, la fecha confirmada de TC, con las obras que se hicieron en el autódromo, los trabajos previos, obviamente pensando en espacios para poder estar todo el parque de la ACTC, que es muy grande, las medidas de seguridad y las obras para el público que es muy muy importante. Se hicieron muchas de estas obras en el transcurso de este año y decidimos apostar por Rosario”.

El fin de semana del 24 y 25 de octubre, el Turismo Carretera está listo para protagonizar la decimotercera fecha del campeonato 2026 en la ciudad de Rosario.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de Prensa ACTC