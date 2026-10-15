El riesgo país sube a 623 puntos y las acciones argentinas caen hasta 2,2% en Wall Street

El riesgo país sube un 2% este jueves y se ubica en 623 puntos básicos, mientras las acciones argentinas que cotizan en Wall Street muestran resultados mixtos, con pérdidas de hasta el 2,2%. Los bonos en dólares, en tanto, retroceden un 0,5% promedio.

El indicador elaborado por JP Morgan llegó a tocar las 640 unidades al comienzo de la rueda. En los primeros 15 días de octubre acumula un incremento de 26 puntos, equivalente al 4,3%, y en lo que va del año suma 62 unidades, un 10,9%.

El riesgo país mide la diferencia de rendimiento entre los bonos de un país y los del Tesoro de Estados Unidos, considerados una referencia. Una suba refleja una mayor percepción de riesgo e implica un costo potencial de financiamiento más elevado.

En ese contexto, el presidente Javier Milei sostuvo este jueves, ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que el riesgo país correspondiente a su administración estaría por debajo de los 100 puntos.

"Argentina está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina y creo que los argentinos van a decidir en octubre continuar este cambio", afirmó.

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Por su parte, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, expresó su confianza en que la Argentina pagará de manera anticipada la deuda con el organismo, cuyo vencimiento original está previsto para 2034.

"Serán como Grecia, pagarán por adelantado", señaló durante una charla en la que presentó a ambos países como casos de éxito. “Aprendieron la lección y pusieron la casa en orden”, agregó.

Entre las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, las principales bajas corresponden a Ternium (-2,2%), YPF (-2,1%), Tenaris (-1,8%) y Edenor (-0,5%). En contraste, Globant avanza un 5,7% y Corporación América gana un 2%.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval retrocede un 0,1% en pesos y un 0,3% medido en dólares.

En el mercado cambiario, el dólar oficial opera sin cambios y se vende a $1.535 en el Banco Nación.

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