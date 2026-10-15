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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy jueves 15 de octubre.

El sorteo número 18916 de la Quiniela Matutina se realizó el jueves 15 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 4991, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Excusado)".

15/10/2026 | 15:10Redacción Cadena 3

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El sorteo número 18916 de la Quiniela Matutina se llevó a cabo el jueves 15 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 4991, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Excusado).

1° 4991
2° 3269
3° 0171
4° 3313
5° 7827
6° 1279
7° 2710
8° 8696
9° 4738
10° 5678
11° 2036
12° 9543
13° 1989
14° 9101
15° 3099
16° 5651
17° 6952
18° 4123
19° 9623
20° 3399

Los resultados de la Quiniela Matutina son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este evento se realiza diariamente, ofreciendo la oportunidad de ganar importantes premios. La Quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina, donde los participantes eligen números con la esperanza de que coincidan con los resultados del sorteo.

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18916 de la Quiniela Matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 15 de octubre a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 4991.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Excusado)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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