Graves incidentes entre manifestantes y la Policía en la marcha universitaria frente al Congreso
Un grupo de unas 30 personas llegó con mochilas, martillos, piedras y gomeras e intentó derribar las vallas frente al Congreso. Se reportaron seis heridos y varios detenidos, uno de ellos menor de edad.
15/10/2026 | 18:49Redacción Cadena 3
FOTO: Graves incidentes en el Congreso durante la marcha universitaria. (Foto: NA)
FOTO: Graves incidentes en el Congreso durante la marcha universitaria. (Foto: NA)
FOTO: Incidentes en la marcha universitaria en Buenos Aires. (Foto: captura)
FOTO: Partidos políticos y organizaciones sociales y gremiales se unirán al reclamo universitario.
La quinta Marcha Federal Universitaria registró incidentes este jueves frente al Congreso de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires. Un grupo de manifestantes encapuchados arrojó piedras contra el vallado de seguridad e intentó derribarlo, por lo que las fuerzas de seguridad respondieron con camiones hidrantes y gases lacrimógenos.
El periodista de Cadena 3 Mauricio Conti, presente en el lugar, describió que se trataba de un grupo de alrededor de 30 personas que llegó con mochilas y, frente al Congreso, sacó martillos, piedras, gomeras y bulones para atacar las vallas.
De acuerdo con su relato, los enfrentamientos se produjeron en el sector donde se encontraban efectivos de la Policía de la Ciudad, la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval. Conti indicó que vio a dos gendarmes que debieron ser hospitalizados.
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?? Infiltrados en el Congreso durante la Marcha Universitaria: encapuchados golpearon a un camarógrafo de C5N
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?? Mirá el vivo: https://t.co/nf4ZfJsMc2 https://t.co/T87btsJlMu— C5N (@C5N) October 15, 2026
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Según las imágenes difundidas durante la jornada, las fuerzas de seguridad también utilizaron gases lacrimógenos. Tras dispersar a los manifestantes que se encontraban frente a las vallas, el camión hidrante retrocedió.
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Tres escenarios distintos frente al Congreso
Conti remarcó que los incidentes se desarrollaron a unos 50 o 70 metros del escenario principal de la marcha y que no involucraron al conjunto de los manifestantes que participaban del acto en defensa de la educación pública.
“Son tres escenarios: dentro del Congreso no hay sesión, en la Plaza del Congreso se realiza el acto central y en la puerta del Congreso siguen los disturbios”, resumió el cronista durante su cobertura.
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Protestas. Masiva marcha universitaria en Buenos Aires: "En democracia, la ley se cumple"
La quinta Marcha Federal Universitaria concluyó con un documento que exigió aplicar la Ley de Financiamiento, derogar el DNU 70/2023 y aumentar los fondos previstos para 2027. El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, acusó al Gobierno de destruir el país.
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Mientras los enfrentamientos continuaban en las inmediaciones de las escalinatas del Palacio Legislativo, el acto central avanzaba en la plaza. Desde el escenario se entonó el Himno Nacional y se escucharon consignas como “Viva la República, viva la Universidad, las Malvinas son argentinas”.
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"Marcha Federal Universitaria":
Por la movilización para exigir que se cumpla la Ley de Financiamiento https://t.co/jQAPUObSwI— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 15, 2026
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Piedras, destrozos y despliegue policial
Los encapuchados utilizaron martillos para golpear y romper bancos y partes del cordón de la vereda, de donde extrajeron piedras para arrojar contra el vallado. El periodista señaló que un tramo de las avenidas Entre Ríos y Callao quedó cubierto de escombros y piedras.
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Un grupo de personas encapuchadas destruyó a mazazos un banco de la Plaza del Congreso, en medio de la represión.
https://t.co/ASi4qayayS https://t.co/szJs5pc3d0— Corta (@somoscorta) October 15, 2026
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Ante la persistencia de los disturbios, efectivos motorizados se preparaban para intervenir y restablecer el orden en la zona. La Gendarmería mantenía el vallado de seguridad, mientras los camiones hidrantes eran utilizados para dispersar a quienes protagonizaban los enfrentamientos.
El reclamo por el financiamiento universitario
La movilización tuvo como principal objetivo exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada en cinco oportunidades por el Congreso, que establece actualizaciones para los salarios, las becas y los fondos destinados a la educación superior según la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
Los sindicatos volvieron a denunciar el deterioro de los ingresos del personal universitario y cuestionaron la falta de implementación de la norma por parte del Gobierno nacional.
La marcha también coincidió con el intento de la oposición de avanzar en Diputados con la derogación del DNU 70/2023, el decreto de desregulación impulsado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión.
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Protesta en Córdoba. Una multitud se movilizó en las calles de Córdoba por la marcha universitaria
La quinta Marcha Federal Universitaria tuvo su concentración en Ciudad Universitaria y avanza hacia Plaza España y bulevar San Juan. Alrededor de las 18:30 se cerró el acto central. Se estima que hubo más de doce mil personas.
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Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo? La quinta Marcha Federal Universitaria se realizará al Congreso de la Nación para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento.
¿Quiénes participan en la marcha? Participan organizaciones como la AGD-UBA, las dos CTA, la CGT, La Cámpora y el FIT.
¿Cuándo se llevará a cabo la marcha? La marcha se llevará a cabo este jueves desde las 13:30.
¿Dónde comenzará la concentración? La concentración comenzará en Avenida de Mayo y Sáenz Peña.
¿Por qué se realiza la marcha? Se realiza para reclamar la aplicación "efectiva e inmediata" de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial de los docentes.