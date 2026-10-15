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River podría perder a Acuña para el duelo contra Belgrano por lesión

El futbolista terminó con dolor en el hombro y el pie tras el empate ante Sarmiento. Su situación se evaluará día a día.

15/10/2026 | 17:19Redacción Cadena 3

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Ponzio no sabe si contará con el jugador.

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Buenos Aires, 15 octubre (NA) - El defensor Marcos Acuña podría ser baja en River para visitar a Belgrano de Córdoba, el próximo domingo 18 de octubre en el estadio "Mario Alberto Kempes".

El lateral izquierdo terminó el encuentro ante Sarmiento de Junín con dolores en el hombro y el empeine izquierdo. Esto fue producto de un golpe en el hombro y un pisotón en el pie, que lo hizo salir a los 28 minutos del segundo tiempo.

Este jueves, River se entrenó en Ezeiza y los que jugaron hicieron tareas regenerativas. Acuña se sumó a estos ejercicios sin inconvenientes, aunque es difícil evaluar su situación porque no tuvo exigencia.

Por el momento, el "Millonario" no le hará estudios médicos para detectar una posible lesión, pero evaluará su situación día a día para saber si llega al partido contra el "Pirata", por la fecha 13 del Torneo Clausura.

En caso de que Acuña sea baja para River, su lugar lo tomará Francisco Ortega, el otro lateral izquierdo con el que cuenta Leonardo Ponzio y que venía también de una lesión.

En cuanto al resto del equipo, no habría modificaciones en los convocados, ya que en la última nómina el DT llamó a Santiago Espíndola, juvenil de la Reserva, como la única novedad.

Si bien todavía faltan prácticas para conocer en qué once piensa Ponzio, Lautaro Pereyra aparece como una buena alternativa en la mitad de la cancha, para que ingrese por Tomás Galván.

Lectura rápida

¿Quién podría ser baja en River?
Marcos Acuña podría no jugar ante Belgrano por una lesión.

¿Qué le sucedió a Acuña?
Terminó el partido ante Sarmiento con dolor en el hombro y el pie.

¿Cuándo se enfrentará a Belgrano?
El partido se jugará el domingo 18 de octubre.

¿Quién lo reemplazaría?
Francisco Ortega tomaría su lugar si Acuña no se recupera.

¿Hay novedades en el equipo?
No se esperan cambios significativos en la lista de convocados.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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