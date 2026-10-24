Un periodista inglés lanzó una chicana contra Colapinto y Alpine salió a respaldar al argentino

La penalización de Franco Colapinto para el Gran Premio de Estados Unidos quedó envuelta en una polémica fuera de la pista. Jeremy Clarkson, el reconocido presentador británico, lanzó un comentario ofensivo sobre la nacionalidad del piloto argentino durante una entrevista con Sky Sports F1 y obligó a Alpine a pronunciarse públicamente para despegarse de sus declaraciones.

Clarkson había sido invitado por la escudería francesa a su espacio de hospitalidad en el Circuito de las Américas, en Austin. Consultado sobre las posibilidades del equipo para la carrera, hizo referencia a la sanción que condicionará la largada de Colapinto, pero la vinculó irónicamente con su origen argentino.

“Franco tiene una penalización en la grilla por ser argentino. Probablemente. Bueno, yo le daría una por eso. Pero, en fin, eso es solo por lo que pasó cuando fuimos allí”, afirmó el británico.

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https://t.co/92KtSuaC7N — Fallows Merchant (@KDXX101) October 24, 2026

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Sus palabras generaron rechazo y repercusión en las redes sociales. El episodio adquirió mayor relevancia porque Clarkson había sido recibido por Alpine, posó junto a Flavio Briatore y apareció en publicaciones de los canales oficiales del equipo.

Alpine repudió los dichos y respaldó a Colapinto

Ante la repercusión del comentario, Alpine difundió un comunicado en el que aclaró que las expresiones del presentador no representan los valores de la escudería.

“Desde el equipo Alpine somos conscientes de los comentarios realizados por un invitado del equipo en una reciente entrevista televisiva en Austin. Queremos reiterar que se trata de una opinión personal que no se alinea con los valores del equipo, los cuales promueven la amabilidad y el respeto”, expresó la escudería.

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Jeremy Clarkson’s comments about Franco’s nationality were completely unacceptable. There is no place for remarks like this in Formula 1, regardless of who makes them or whether they are intended as a joke. We have worked hard to promote respect and put an end to hostility and abuse. That respect must go both ways. We cannot ask anyone to behave responsibly while accepting comments like these from prominent figures visiting our sport. Franco and his supporters deserve better than this. Let’s not allow this to undo the progress we’ve made and rise above malicious comments. — Jamie Campbell-Walter (@jcampbellwalter) October 24, 2026

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El mensaje concluyó con una manifestación directa de apoyo al piloto argentino: “Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro respaldo”.

Aunque Alpine no mencionó a Clarkson por su nombre, la referencia al invitado y a la entrevista televisiva dejó en claro a quién estaban dirigidas las aclaraciones.

Por qué Colapinto recibió una penalización en Austin

La sanción que motivó el comentario de Clarkson no tiene relación con la nacionalidad del piloto. Colapinto recibió una penalización de diez posiciones en la grilla porque Alpine instaló una cuarta unidad de electrónica de control en su monoplaza, cuando el reglamento permite utilizar tres durante la temporada sin recibir ese castigo.

El argentino había terminado 14° en la clasificación, tras avanzar hasta la Q2, pero la sanción lo relegó al puesto 21 para la carrera del domingo.

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Colapinto ya conocía la penalización antes de la clasificación, por lo que buena parte del trabajo del fin de semana estuvo orientado a preparar el ritmo de carrera y encontrar una puesta a punto que le permitiera avanzar posiciones.

Después de quedar eliminado en la segunda tanda, el piloto explicó que había tenido dificultades para encontrar el comportamiento adecuado del auto.

“Fue una qualy rara. Desde ayer que no encontrábamos el auto y cuando vamos rápido por los pianos o la parte bacheada se complica un poco. Ojalá tengamos menos degradación que los demás”, señaló.

El antecedente de Clarkson con Argentina por las Malvinas

No es la primera vez que Jeremy Clarkson queda envuelto en una controversia con argentinos. El presentador británico, conocido por su paso por el programa automovilístico Top Gear y por sus posteriores trabajos en The Grand Tour y Clarkson''s Farm, protagonizó un episodio de fuerte repercusión en 2014 durante una visita a la Patagonia.

En aquella oportunidad, Clarkson viajó para grabar un especial televisivo y condujo un Porsche 928 cuya patente era “H982 FKL”. La combinación fue interpretada por vecinos y veteranos de la Guerra de Malvinas como una alusión al conflicto de 1982 y a la denominación británica de las islas.

La producción negó que se tratara de una provocación deliberada y sostuvo que la matrícula era una coincidencia. Sin embargo, el episodio derivó en protestas y ataques contra los vehículos del equipo, que finalmente abandonó el país por la frontera con Chile.

Doce años después, Clarkson volvió a mencionar aquel episodio al realizar su comentario sobre Colapinto en Austin.

La controversia llevó a Alpine a marcar distancia de las declaraciones de su invitado y a reafirmar públicamente su apoyo al piloto argentino, que afrontará el Gran Premio de Estados Unidos desde los últimos puestos de la grilla.