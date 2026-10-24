Milei le respondió a Lula por sus críticas a la Argentina: "Ladrón y mentiroso"

El presidente Javier Milei calificó de "ladrón y mentiroso" a Luiz Inácio Lula da Silva, después de que el mandatario brasileño cuestionara la situación económica argentina durante el último debate presidencial antes del balotaje del domingo.

Lula utilizó el caso argentino para criticar las propuestas de su rival, Flávio Bolsonaro, y su cercanía con Milei. "En la Argentina, la pobreza llegó al 40%, hay gente que come carne de burro y vos decís que querés un modelo igual al de Milei", sostuvo el líder del Partido de los Trabajadores.

La respuesta del Presidente argentino llegó a través de su cuenta en la red social X, donde acusó a su par de utilizar datos falsos como parte de una campaña negativa.

"Ladrón y mentiroso. Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso", publicó Milei.

La referencia de Lula al consumo de carne de burro tiene como antecedente una iniciativa comercial que generó polémica en abril pasado en Chubut. En la zona de Trelew, un carnicero ofreció cortes de ese animal como alternativa a la carne vacuna, a $7.500 el kilo.

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LULA LADRÓN Y MENTIROSO Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso y que además es el creador de la mentira. CIAO! — Javier Milei (@JMilei) October 24, 2026

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El nuevo intercambio se sumó a otros cuestionamientos que Milei dirigió esta semana contra el mandatario brasileño, en la recta final de la campaña electoral.

En una publicación anterior, el Presidente argentino había planteado la posibilidad de un fraude en la segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro. "Espero que el último truco no incluya robarse la elección", expresó.

Además, Milei había calificado de "misógino" a Lula por sus declaraciones sobre las mujeres al defender la reducción de la semana laboral a cinco días.

En esa oportunidad, el mandatario brasileño sostuvo que "la mujer no puede trabajar seis días a la semana y descansar uno porque ese día tiene que limpiar la casa". Milei reprodujo esas palabras en X para cuestionarlo.

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