Milei le respondió a Lula por sus críticas a la Argentina: "Ladrón y mentiroso"
El mandatario brasileño cuestionó la economía argentina durante el debate con Flávio Bolsonaro. El Presidente lo acusó de utilizar información falsa y volvió a apuntar contra su campaña.
24/10/2026 | 11:49Redacción Cadena 3
FOTO: Lula da Silva y Javier Milei. (Foto: AP)
El presidente Javier Milei calificó de "ladrón y mentiroso" a Luiz Inácio Lula da Silva, después de que el mandatario brasileño cuestionara la situación económica argentina durante el último debate presidencial antes del balotaje del domingo.
Lula utilizó el caso argentino para criticar las propuestas de su rival, Flávio Bolsonaro, y su cercanía con Milei. "En la Argentina, la pobreza llegó al 40%, hay gente que come carne de burro y vos decís que querés un modelo igual al de Milei", sostuvo el líder del Partido de los Trabajadores.
La respuesta del Presidente argentino llegó a través de su cuenta en la red social X, donde acusó a su par de utilizar datos falsos como parte de una campaña negativa.
"Ladrón y mentiroso. Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso", publicó Milei.
La referencia de Lula al consumo de carne de burro tiene como antecedente una iniciativa comercial que generó polémica en abril pasado en Chubut. En la zona de Trelew, un carnicero ofreció cortes de ese animal como alternativa a la carne vacuna, a $7.500 el kilo.
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LULA LADRÓN Y MENTIROSO
Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso y que además es el creador de la mentira.
CIAO!— Javier Milei (@JMilei) October 24, 2026
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El nuevo intercambio se sumó a otros cuestionamientos que Milei dirigió esta semana contra el mandatario brasileño, en la recta final de la campaña electoral.
En una publicación anterior, el Presidente argentino había planteado la posibilidad de un fraude en la segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro. "Espero que el último truco no incluya robarse la elección", expresó.
Además, Milei había calificado de "misógino" a Lula por sus declaraciones sobre las mujeres al defender la reducción de la semana laboral a cinco días.
En esa oportunidad, el mandatario brasileño sostuvo que "la mujer no puede trabajar seis días a la semana y descansar uno porque ese día tiene que limpiar la casa". Milei reprodujo esas palabras en X para cuestionarlo.
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Intenso intercambio entre candidatos. "El pueblo come carne de burro": el duro cruce entre Lula y Bolsonaro por la situación argentina
En el último debate antes del balotaje en Brasil, los candidatos utilizaron la situación argentina para cuestionar sus modelos económicos. Lula vinculó a su rival con Milei y habló de la pobreza; Bolsonaro comparó al PT con el kirchnerismo.
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Lectura rápida
¿Quién calificó a Lula de ladrón y mentiroso? El presidente Javier Milei calificó a Luiz Inácio Lula da Silva de ladrón y mentiroso.
¿Qué dijo Lula sobre la pobreza en Argentina? Lula afirmó que la pobreza en Argentina llegó al 40% y criticó las propuestas de Flávio Bolsonaro.
¿Dónde se generó la polémica sobre la carne de burro? La polémica surgió en Chubut, donde un carnicero ofreció carne de burro como alternativa a la carne vacuna.
¿Qué sospecha expresó Milei sobre las elecciones? Milei sugirió la posibilidad de un fraude en la segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro.
¿Por qué Milei calificó a Lula de misógino? Milei lo calificó de misógino por sus declaraciones sobre la carga laboral de las mujeres.