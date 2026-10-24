El consumo profundizó su caída: segundas marcas y compras cada vez más chicas

El consumo masivo en la Argentina cayó un 5,8% interanual en el bimestre agosto-septiembre de 2026, según el último informe de la Canasta de Consumo de NielsenIQ, correspondiente a septiembre. El retroceso alcanzó a alimentos, bebidas y productos de cuidado personal y limpieza.

La contracción se profundizó respecto del registro de julio-agosto, cuando la baja interanual había sido del 1,6%. En el acumulado de 2026 hasta septiembre, el consumo quedó un 1,3% por debajo del mismo período de 2025.

El director comercial de Nielsen en la Argentina, Damián Graziano, explicó a Cadena 3 que el año comenzó con una continuidad de la recuperación de 2025, pero que esa tendencia perdió fuerza alrededor de marzo y abril y luego dio paso a resultados negativos.

"Lo que estamos viendo es directamente toda la canasta cayendo en este último bimestre", señaló. El ejecutivo indicó que septiembre tuvo una mayor incidencia en ese resultado.

Las bebidas registraron el mayor descenso, con una caída del 9,8% en el bimestre. Las variedades sin alcohol retrocedieron un 10,2%, mientras que las alcohólicas bajaron un 8,7%. Por su peso en las ventas, el sector aportó 3,6 puntos porcentuales a la contracción general del 5,8%.

Entre las categorías de bebidas que más contribuyeron al retroceso figuraron las gaseosas, las cervezas y las aguas minerales saborizadas.

En alimentos, la disminución fue del 3,2%. Dentro de ese grupo, los productos básicos cayeron un 3,5%; los no básicos, un 4,3%; y las golosinas, un 1%.

Los artículos de cuidado personal y limpieza mostraron una baja conjunta del 4%. El segmento de cosmética y tocador retrocedió un 3,8%, mientras que los productos para la limpieza del hogar y de la ropa disminuyeron un 4,5%.

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El informe también reflejó diferencias entre los lugares de compra. Los kioscos y minimercados sufrieron el mayor retroceso, con una caída del 9,1% interanual en el volumen vendido durante agosto-septiembre. Los comercios tradicionales bajaron un 8%; las cadenas de supermercados, un 5,6%; y las farmacias y perfumerías, un 2,1%.

Graziano destacó que los autoservicios independientes fueron el único canal que mantuvo un resultado positivo: crecieron un 2,7% en el bimestre y un 4% en el acumulado del año. Las cadenas de supermercados, en cambio, acumularon una baja anual del 3,4%.

"Se ve una desaceleración fuerte para este último bimestre y principalmente en septiembre", advirtió el ejecutivo sobre el desempeño de los autoservicios.

En paralelo, el precio promedio ponderado de los productos relevados aumentó un 27,5% interanual, frente al 27% registrado en julio-agosto. La facturación creció un 19,6% en pesos corrientes: los comercios vendieron menos volumen, aunque el importe de las ventas fue mayor al de un año atrás.

El balance acumulado hasta septiembre mostró una caída del 2% en bebidas y del 2,9% en cuidado personal y limpieza. Los alimentos conservaron una leve mejora del 0,2%, pese al resultado negativo del último bimestre.

Desde el comercio de cercanía, Adrián Morales, vicepresidente del Centro de Almaceneros de Río Cuarto, advirtió en diálogo con Cadena 3 que los promedios reflejan situaciones muy diferentes entre los negocios. "Hay algunos colegas que están manteniendo el nivel de ventas y hay otros con niveles de caída de ventas que están arriba del 20%", afirmó.

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Morales señaló que los consumidores postergan compras de bebidas, algunas conservas y determinados segmentos de quesos y fiambres. También describió un desplazamiento hacia "segundas marcas y productos más económicos".

Según explicó, en las localidades más pequeñas todavía se sostiene el consumo, aunque la caída se siente en los sectores medios y bajos. Vinculó ese deterioro con la informalidad y la inestabilidad de los ingresos: "Hay mucha interrupción en la continuidad laboral, algo que afecta mucho el consumo".

El dirigente también advirtió una reducción del importe promedio de las compras y de las cantidades que se llevan los clientes. Para ilustrarlo, contó que una prepizza necesita al menos 150 gramos de queso para cubrirla y que hay personas que compran menos de esa cantidad.

"Ahora tenemos que hacer porciones más pequeñas porque la gente directamente no llega con el dinero", explicó. Detalló que antes preparaban porciones de aproximadamente un cuarto de kilo para agilizar la venta y que ahora deben fraccionarlas en cantidades menores.

El cambio también alcanza a los productos que ofrecen los almacenes. "Tenemos que optar por traer prepizzas que son un poquito más chiquitas o un poquito más finas para que la gente tenga acceso", relató Morales.

Informe de Guillermo López.