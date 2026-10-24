FOTO: Detenido en Buenos Aires un hombre por estafas bancarias con más de $255 millones involucrados

Buenos Aires, 24 de octubre (NA) -- Un hombre de nacionalidad china fue detenido en el barrio porteño de Monserrat, donde la Policía secuestró $255.503.840, US$2.200 y diversos dispositivos electrónicos en el marco de una investigación por estafas bancarias y a billeteras virtuales denunciadas en la provincia de Chubut.

Personal de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad realizó dos allanamientos en propiedades ubicadas en Moreno al 1700, por pedido de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn y con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias.

Durante uno de los procedimientos, los efectivos incautaron 22 teléfonos celulares, una tablet, un pendrive, tres notebooks, una computadora de escritorio y 13 blísters de tarjetas SIM, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un damnificado en Chubut y permitió establecer que las maniobras fraudulentas se realizaban mediante la creación de "cuentas mulas" bancarias y de billeteras virtuales, utilizadas para recibir y canalizar dinero de origen ilícito.

Según las tareas investigativas, las cuentas habían sido creadas desde un mismo espacio físico, lo que orientó las pesquisas hacia distintos inmuebles presuntamente vinculados con las estafas.

El operativo formó parte de una investigación desarrollada en distintos puntos del país, que incluyó 50 allanamientos y 20 detenciones, dos de ellas en la Ciudad de Buenos Aires.

La causa quedó a cargo del fiscal Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, mientras que el juzgado interviniente dispuso la detención del sospechoso y el secuestro de los elementos electrónicos hallados.