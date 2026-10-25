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Belloso agradeció que lo postularan para intendente de Rosario pero puso el foco en Central

El presidente canalla se pronunció después de que el intendente de Funes asegurara que será candidato en Rosario. No confirmó una postulación y pidió dedicarse a las decisiones sobre el presente y el futuro del club.

25/10/2026 | 20:36Redacción Cadena 3 Rosario

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Belloso se pronunció después de que el intendente de Funes asegurara que será candidato en Rosario.

FOTO: Belloso se pronunció después de que el intendente de Funes asegurara que será candidato en Rosario.

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Gonzalo Belloso evitó confirmar una candidatura a la intendencia de Rosario y pidió mantener las conversaciones centradas en su tarea al frente de Central. Lo hizo mediante una publicación en X, en respuesta a las declaraciones del intendente de Funes, Roly Santacroce.

El presidente canalla agradeció que lo hubiera propuesto para conducir la ciudad y manifestó sentirse halagado por el reconocimiento. Sin embargo, señaló que actualmente dedica su tiempo y esfuerzo a la institución junto con su equipo de trabajo.

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/Fin Código Embebido/

“No quiero entrar en ninguna conversación sobre otra cosa que no sea Rosario Central”, expresó. En ese sentido, vinculó sus prioridades con las decisiones sobre el presente del club y la propuesta que su espacio defina para los próximos años.

El mensaje llegó después de que Santacroce afirmara públicamente, que Belloso competirá por la Municipalidad. El mandatario funense respaldó su experiencia de gestión, aunque aclaró que todavía no estaba definido si esa eventual postulación se resolvería en una interna.

Las declaraciones se produjeron también en medio de las definiciones electorales de Central. El club tiene previstos sus comicios para el 20 de diciembre y Belloso aún no confirmó si buscará renovar su mandato. Tras la última asamblea, había señalado que su agrupación evaluaba cómo continuar.

Lectura rápida

¿Quién evitó confirmar su candidatura a la intendencia de Rosario?
Gonzalo Belloso evitó confirmar su candidatura.

¿Qué hizo Belloso en respuesta a las declaraciones de Santacroce?
Publicó un mensaje en X agradeciendo la propuesta pero enfocándose en su trabajo en Central.

¿Cuándo están previstos los comicios de Central?
Los comicios están programados para el 20 de diciembre.

¿Qué afirmó Roly Santacroce sobre Belloso?
Afirmó que Belloso competirá por la Municipalidad y respaldó su experiencia.

¿Qué prioridad mencionó Belloso en su mensaje?
Mencionó que su prioridad es Rosario Central y las decisiones sobre el presente del club.

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