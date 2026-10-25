Belloso agradeció que lo postularan para intendente de Rosario pero puso el foco en Central

FOTO: Belloso se pronunció después de que el intendente de Funes asegurara que será candidato en Rosario.

Gonzalo Belloso evitó confirmar una candidatura a la intendencia de Rosario y pidió mantener las conversaciones centradas en su tarea al frente de Central. Lo hizo mediante una publicación en X, en respuesta a las declaraciones del intendente de Funes, Roly Santacroce.

El presidente canalla agradeció que lo hubiera propuesto para conducir la ciudad y manifestó sentirse halagado por el reconocimiento. Sin embargo, señaló que actualmente dedica su tiempo y esfuerzo a la institución junto con su equipo de trabajo.

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Ante las declaraciones del amigo Roly Santacroce, intendente de Funes, para que presente mi candidatura a intendente de Rosario: Agradezco y me siento halagado por una persona de tanto reconocimiento. En este momento estoy concentrado en el día a día y la toma de decisiones que tienen que ver con el presente y el futuro de Rosario Central, institución a la que saben que le dedico todo mi tiempo y esfuerzo con mi equipo de trabajo. No quiero entrar en ninguna conversación sobre otra cosa que no sea Rosario Central, todo lo que hay en juego y la propuesta que definamos para los próximos años. Le debo ese respeto a la institución y les pido a todos que me permitan honrarlo. — Gonzalo Belloso (@GonzaloBelloso7) October 25, 2026

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“No quiero entrar en ninguna conversación sobre otra cosa que no sea Rosario Central”, expresó. En ese sentido, vinculó sus prioridades con las decisiones sobre el presente del club y la propuesta que su espacio defina para los próximos años.

El mensaje llegó después de que Santacroce afirmara públicamente, que Belloso competirá por la Municipalidad. El mandatario funense respaldó su experiencia de gestión, aunque aclaró que todavía no estaba definido si esa eventual postulación se resolvería en una interna.

Las declaraciones se produjeron también en medio de las definiciones electorales de Central. El club tiene previstos sus comicios para el 20 de diciembre y Belloso aún no confirmó si buscará renovar su mandato. Tras la última asamblea, había señalado que su agrupación evaluaba cómo continuar.