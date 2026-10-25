El papa León XIV dio el primer paso para beatificar a una argentina: quién fue "Luminosa"

El papa León XIV dio un paso importante en el camino hacia la santidad de Margarita Bavosi, la argentina conocida como “Luminosa”, al reconocer sus virtudes heroicas. La decisión fue oficializada este sábado 24 de octubre, tras la aprobación de los decretos presentados por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos.

Bavosi, quien dedicó gran parte de su vida al Movimiento de los Focolares, murió en Italia el 7 de marzo de 1985, a los 43 años. Con este reconocimiento, fue declarada venerable, una distinción que representa un avance en su causa, aunque todavía no implica su beatificación.

Quién fue Margarita Bavosi

Margarita Bavosi nació en Buenos Aires el 19 de septiembre de 1941, en una familia de inmigrantes italianos. Su infancia estuvo marcada por la muerte de su madre cuando tenía apenas diez años.

Estudió Historia y se recibió de licenciada. Con el tiempo, encontró su vocación en el Movimiento de los Focolares, también conocido como Obra de María, una organización católica fundada por Chiara Lubich. Allí comenzó su camino como laica consagrada y asumió distintas responsabilidades dentro de la comunidad.

En 1966 quedó al frente de la comunidad de Paraná. Cuatro años después, Lubich la convocó para compartir la conducción del movimiento en España, donde desarrolló esa tarea durante 14 años.

Su labor estuvo ligada a la vida comunitaria y a la difusión de la espiritualidad de los Focolares. Sin embargo, su trayectoria quedó atravesada por una enfermedad que comenzó a manifestarse a principios de la década de 1980.

En 1981 aparecieron los primeros signos de una fibrosis pulmonar atípica. Su estado de salud se deterioró progresivamente hasta que murió en Italia el 7 de marzo de 1985, a los 43 años.

Qué significa ser venerable

La declaración de venerabilidad es una etapa central en el proceso que la Iglesia católica lleva adelante para reconocer oficialmente la santidad de una persona.

Este reconocimiento llega cuando el Vaticano considera que el candidato vivió las virtudes cristianas de manera heroica. No significa que haya sido beatificado ni canonizado, sino que su vida y su testimonio recibieron una valoración formal dentro de la Iglesia.

En el caso de Bavosi, la decisión de León XIV permite que su causa avance hacia la siguiente instancia del procedimiento.

Qué falta para que sea beatificada y canonizada

El camino hacia la santidad contempla distintas etapas. Primero, una persona puede ser declarada venerable tras el reconocimiento de sus virtudes heroicas. Luego, para la beatificación, generalmente debe acreditarse un milagro atribuido a su intercesión. Si se demuestra que murió como mártir, el procedimiento contempla una excepción a ese requisito.

La canonización es la etapa posterior, mediante la cual la Iglesia declara oficialmente santa a una persona. Por lo general, se requiere el reconocimiento de un segundo milagro ocurrido después de la beatificación, aunque existen procedimientos excepcionales.

Por eso, aunque el reconocimiento de las virtudes heroicas de Margarita Bavosi representa un avance significativo, todavía resta cumplir los requisitos correspondientes para que sea proclamada beata.

Entre los argentinos que ya fueron canonizados se encuentran José Gabriel del Rosario Brochero, Artémides Zatti y María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula.