Godoy Cruz arrasa a Mitre y se acerca a la final del ascenso en la Primera Nacional

FOTO: Martín Pino festeja uno de sus goles en el triunfo de Godoy Cruz.

Buenos Aires, 25 octubre (NA) – Godoy Cruz enfrentó un desafío importante en su visita a Mitre de Santiago del Estero y lo superó con una contundente victoria por 3-0, manteniendo viva su aspiración de ser finalista en la Primera Nacional 2026.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione, donde los goles del equipo visitante fueron anotados por el delantero Martín Pino, quien marcó dos tantos, y el mediocampista Santiago Martínez.

Este triunfo permite a Godoy Cruz seguir en la pelea por el primer ascenso a la máxima categoría, ocupando el segundo lugar con 63 puntos, a solo dos del líder Ferro. Por su parte, Mitre, que ya no tiene opciones de clasificar, se encuentra en la duodécima posición de la zona A, con 39 unidades.

En la próxima fecha, Godoy Cruz deberá enfrentarse a Almirante Brown en su estadio y necesitará una victoria, además de esperar que Ferro no gane su partido contra Acassuso, que ya ha descendido. Las fechas y horarios de estos encuentros aún están por confirmarse.

En otro partido significativo, Atlanta superó a Gimnasia de Jujuy por 2-1, convirtiéndose en el nuevo escolta de la zona B tras la derrota de Temperley frente a Chacarita.

Godoy Cruz se encuentra en un gran momento, logrando siete victorias en sus últimos nueve partidos, lo que le ha permitido posicionarse entre los clasificados para el reducido y mantener la esperanza de ser finalista antes de la última fecha.

El destacado de la jornada fue Martín Pino, quien se ha consolidado como la figura del equipo, anotando 19 goles y brindando ocho asistencias en la temporada. Pino abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo, empujando un centro de Francisco Gerometta, y luego anotó nuevamente con un cabezazo a los 30 minutos del segundo tiempo.

El tercer gol llegó tras una jugada en la que Pino se desmarcó por la banda, recibió un lateral largo y asistió a Santiago Martínez, quien selló la victoria.

Atlanta, en otro encuentro, logró su victoria con goles de Ignacio Rodríguez y Jeremías Puch, quienes ingresaron desde el banco. Temperley, en un partido lleno de expectativa, no pudo igualar a Tristán Suárez en la punta de la zona B debido a un gol agónico de Thiago Zárate para Chacarita.

El "Torito" de Mataderos tiene un crucial enfrentamiento contra San Martín de San Juan este lunes 26 de octubre, donde necesita ganar para salir de la zona de descenso o empatar para igualar a Patronato. Si pierde, dependerá de otros resultados en la última fecha para evitar el descenso.