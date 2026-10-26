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Atento Boca: confirmaron el día de venta de entradas de la final de la Copa Sudamericana 2026

"El Xeneize" se medirá con Atlético Mineiro de Brasil, en Barranquilla tras eliminar a Vasco da Gama en las semifinales.

26/10/2026 | 16:10Redacción Cadena 3

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La hinchada de Boca copará Barranquilla.

FOTO: La hinchada de Boca copará Barranquilla.

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La Conmebol confirmó que el martes 3 de noviembre se pondrán a la venta las entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026, que enfrentará a Boca y Atlético Mineiro de Brasil en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

La venta se realizará únicamente a través de la plataforma oficial del ente organizador y el aforo estará repartido de forma equitativa entre simpatizantes de ambos clubes.

Además, los hinchas ya pueden registrarse en la plataforma y completar un formulario con sus datos para recibir información sobre el precio de los tickets y la cantidad que pueda comprar cada espectador, lo cual todavía no ha sido revelado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Boca viajará a Colombia para enfrentarse a Atlético Mineiro en búsqueda de la tercera Copa Sudamericana de su historia, al haber sido bicampeón en 2004 y 2005, y los hinchas que quieren acompañarlo en la travesía ya recibieron las primeras noticias por parte de la Conmebol.

La entidad madre del fútbol sudamericano estará a cargo del reparto de entradas, sin participación de las instituciones, y las pondrá a la venta el martes 3 de noviembre a través de una plataforma oficial.

Con tickets distribuidos de forma igual, con 12.000 generales y 40.000 plateas para los simpatizantes de cada club, la venta será realizada de forma exclusiva en una plataforma abierta especialmente para esta ocasión, en la cual los espectadores ya pueden registrarse.

El formulario debe ser completado con información personal y un correo electrónico, que permitirá a cada quien que se registre recibir detalles sobre el resto de conceptos restantes de primera mano, como el precio de las entradas y la cantidad permitida para cada comprador, aunque no asegura ninguna prioridad en la fila virtual.

Además, al completar el registro se podrá especificar qué tipo de sector desea ocupar cada uno, con cuatro diferenciaciones: hospitality (sector preferencial con acceso a catering y entretenimiento), categoría 1 (sector preferencial ubicado detrás de los bancos de suplentes, con asientos numerados e hinchas de ambos clubes), categoría 2 (platea opuesta a la anterior, asientos sin numerar) y categoría 3 (cabeceras con asientos sin numerar).

En los próximos días la Conmebol expedirá más detalles sobre el precio de cada cupo en el estadio Metropolitano, además de a cuántas entradas podrá acceder cada quien.

Lectura rápida

¿Qué evento se está anunciando?

La venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Atlético Mineiro.

¿Quién organiza la venta de entradas?

La Conmebol es la encargada de la venta y distribución de entradas.

¿Cuándo comenzará la venta de entradas?

La venta comenzará el martes 3 de noviembre.

¿Dónde se llevará a cabo la final?

La final se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

¿Cómo pueden registrarse los hinchas?

Los hinchas pueden registrarse en la plataforma oficial completando un formulario con sus datos personales y correo electrónico.

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