El duro testimonio de la hermana de Daniela Villalba: pidió respeto y marchan este lunes

Tiziana Gauna, hermana de Daniela Villalba, la mujer de 29 años asesinada en Córdoba, habló con Cadena 3 y expresó el dolor de la familia tras el femicidio. En su testimonio, recordó a Daniela como una persona alegre y solidaria, y pidió responsabilidad a la hora de difundir información sobre el caso.

“Era una persona alegre, siempre con una sonrisa, aun si estaba triste. No tengo palabras para expresar lo buena persona que era”, expresó.

Tiziana explicó que, si bien no se criaron juntas porque tienen distintos padres, mantenían el contacto a través de mensajes de texto. También describió a su hermana como una persona reservada, que no solía compartir demasiados detalles de su vida en las redes sociales.

El dolor por su sobrino y el pedido de respeto

Uno de los puntos que más preocupa a la familia es la situación del hijo de Daniela, de 11 años, quien vive con su padre. Tiziana advirtió que el niño escucha comentarios sobre el caso y cuestionó las versiones que circularon en algunos medios.

“Estamos pasando un momento muy difícil. Mi sobrino tiene 11 años, es consciente, escucha y le pone mal, porque hablan de la madre, hablan mal del padre cuando las cosas no son así”, sostuvo.

En ese sentido, lamentó que se hayan difundido versiones que, según afirmó, señalaban inicialmente al padre del niño como posible responsable del crimen.

“Muchos medios dijeron cosas que no eran, como que lo primero que suponían era que el papá de mi sobrino había matado a mi hermana, y eso es muy fuerte. A eso lo escucha mi sobrino”, señaló.

La mujer aseguró que la familia atraviesa días muy difíciles y cuestionó que, desde que se conoció el hecho, no se haya respetado su duelo. “Mi sobrino escucha cosas que no tiene que escuchar y se lleva información falsa”, remarcó.

Los proyectos de Daniela y sus últimos momentos

Al recordar a su hermana, Tiziana contó que Daniela estaba vendiendo ropa y que tenía varios proyectos laborales, con la mirada puesta en el futuro de su hijo.

“Tenemos amigas en común con las que trabajaba. Tenía muchos proyectos: el trabajo que salía, si podía lo hacía, pensando en un futuro para su hijo”, relató.

También se refirió a las circunstancias previas al hallazgo de la joven. Según contó, Daniela tenía previsto encontrarse con una amiga, quien llegó al lugar y no obtuvo respuesta de la mujer.

“Ella se iba a juntar con una amiga, y cuando la amiga llegó mi hermana no respondía. Me pareció raro que la amiga no haya actuado en el momento justo. Si no responde de un momento a otro, tiene que preocuparte”, manifestó.

Marcha para pedir justicia

La familia y allegados de Daniela convocaron a una marcha para este lunes a las 19, con el objetivo de reclamar justicia y acompañar a sus seres queridos en medio del dolor.

Según explicó Tiziana, la movilización comenzará frente al edificio donde vivía su hermana, en barrio Cofico, continuará hasta plaza Colón y finalizará en Patio Olmos.

Durante la marcha, los participantes repartirán velas para acompañar el recorrido.

La convocatoria se realizará en memoria de Daniela y en reclamo de justicia, mientras su familia pide respeto y responsabilidad en el tratamiento público del caso.

Entrevista de "Viva la Radio"