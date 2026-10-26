Sergio Massa: “El presidente Milei tiene que reconocer el triunfo de Lula”

Sergio Massa sostuvo hoy que el presidente Javier Milei “tiene que reconocer el triunfo de Lula” y pidió normalizar la relación bilateral entre la Argentina y Brasil.

“Lo primero y tal vez lo más importante es que el presidente Milei tiene que reconocer el triunfo de Lula, como hicieron ya De la Espriella, Fujimori, Noboa, Abinader, Kast”, señaló Massa en declaraciones. En ese sentido, sostuvo que “todos entendieron la importancia de reconocerle la legitimidad a alguien que además es un pedazo de la historia de la región”.

Massa consideró “fundamental” que la Argentina normalice la relación bilateral con Brasil “no solo por la cuestión comercial, sino por el vínculo que a lo largo de los últimos 40 años, desde la decisión de empezar a construir el Mercosur y dar los primeros pasos, Argentina y Brasil vienen teniendo”.

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Además, planteó que “los jefes de Estado no deben involucrarse en otros Estados y mucho menos con agravios y con insultos”, y afirmó que existe “una oportunidad de que el presidente cambie esa dinámica de meterse en elecciones de otros países, agredir, insultar”.

“Brasil y España son países que son claves para nuestro desarrollo económico, pero además son culturalmente claves en lo que es nuestra historia de desarrollo económico”, remarcó.

Sobre el impacto del triunfo de Lula, Massa afirmó que para el peronismo y su sistema de alianzas representó “una bocanada de ánimo, de aire fresco, de alegría” y “una inyección emocional importante”.

También destacó la construcción política del líder brasileño y señaló que el PT “representa hoy la mitad del dispositivo de la alianza que lleva a Lula al gobierno”, con sectores del centro y del centro derecha dentro de la coalición.

“Esa dinámica del respeto, de mantenerte unido en el respeto a la diferencia es algo que acá hasta ahora no se logró y requiere de liderazgos comprensivos y no de liderazgos hegemónicos”, evaluó.

Massa sostuvo además que Lula “representa un poco la cara visible de los movimientos populares en la región” y lo definió como “el Perón de este siglo”, al tiempo que no descartó una articulación con sectores del Partido Demócrata de Estados Unidos como expresión “anti-MAGA” en América.

Por último, enumeró como factores centrales del triunfo de Lula la defensa de la industria brasileña, los cambios en el mundo del trabajo, la protección de derechos laborales y el rol de los jóvenes y las mujeres en la campaña.

“La idea de las mujeres enfrentando el modelo fascistoide, las milicias, fue fundamental”, concluyó Massa, al destacar a las mujeres como actor central de la economía brasileña, la educación, la salud pública y la movilidad social ascendente.