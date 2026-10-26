Noche histórica: Instituto ganó y aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana por primera vez

Instituto venció a Deportivo Riestra en una jornada histórica y aseguró su clasifcación a la próxima Copa Sudamericana por primera vez en su historia. "La Gloria" todavía puede meterse en Copa Libertadores con dos fechas por jugarse en el Torneo Clausura.

El conjunto de Diego Flores le ganó a su rival por 1-0 con gol de Jeremías Lazaro desde el punto penal luego de una revisión del VAR por un agarrón en el área.

Con este resultado, además de la clasificación histórica, Instituto llegó a 32 puntos y le saca cinco a Vélez que está segundo. Los de Flores se aseguraron quedar entre los cuatro primeros y jugar de local en playoffs.

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Instituto tuvo la primera chance antes del minuto de partido cuando Alex Luna habilitó a Matías Tissera que la picó ante la salida del arquero, pero la pelota se fue desviada.

A los 39 minutos, Instituto llegó con su formula preferida, los laterales y tras un gran centro de Diego Sosa, Hernán De la Fuente no logró definir de buena manera y la pelota se fue al tiro de esquina.

Ya en la segunda parte, Diego Flores puso a Nicolás Guerra, Facundo Suárez y Giuliano Cerato buscando romper con el cero y acercarse al triunfo. El lateral derecho se empezó a proyectar por la banda y a los veinte minutos tiró un buen centro atrás que no pudo ser definido por Suárez.

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A los treinta minutos de la segunda parte, Instituto había logrado romper el cero con gol de Jonatan Galván, pero el árbitro, a instancias del VAR, lo anuló por una mano previa a la definición del defensor central.

Unos minutos más tarde, el VAR cobró penal a favor del local por un agarrón en el área. Jeremías Lazaro se encargó del remate desde los doce pasos, lo cambió por gol y desató la locura de todo Alta Córdoba.

Tras el gol, Instituto siguió manejando la pelota ante un Riestra que nunca supo cómo atacar al conjunto local. El equipo de Diego Flores terminó el partido entre ovaciones y alegría de todo el pueblo glorioso que vivió una de las noches más importantes de su historia.

Ahora, Instituto enfrentará a Estudiantes en la próxima fecha, el sábado 31 desde las 21:30 en La Plata y con la mente puesta en intentar ir a por la Copa Libertadores.

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