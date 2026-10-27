Violencia en el fútbol infantil: "Nos enfermamos de exitismo", advirtió un psicólogo deportivo
Claudio Vasallo alertó sobre la creciente violencia en el deporte infantil tras los graves incidentes en Traslasierra. "Hay que enseñarles a perder", sentenció.
27/10/2026 | 09:33Redacción Cadena 3
FOTO: imagen ilustrativa.
En medio de la conmoción por los recientes hechos de violencia en el club Independiente de San Javier —que derivaron en la agresión a un menor de 17 años que debió ser hospitalizado en Villa Dolores—, el psicólogo deportivo Claudio Vasallo advirtió sobre la profunda crisis que atraviesan las divisiones formativas y el rol de los adultos.
Consultado por Cadena 3, el especialista con tres décadas de trayectoria fue categórico: "La venimos perdiendo la batalla; progresivamente nos fuimos enfermando de exitismo".
Vasallo señaló que la presión de los padres sobre los jóvenes deportistas responde a una distorsión cultural donde el fin justifica los medios y se busca el triunfo rápido.
En esa línea, recordó que al propio Lionel Messi se lo cuestionó duramente hasta que logró títulos con la Selección nacional, un reflejo de una sociedad intolerante que luego traslada esa exigencia al deporte infantil.
"Los padres tenemos que aprender a expectar y acompañar, no a protagonizar", enfatizó el psicólogo, quien aclaró que su labor profesional consiste habitualmente en enseñar a los chicos a perder, ya que la derrota nutre y enseña mucho más que la victoria.
Asimismo, el especialista apuntó contra las expectativas desmedidas generadas por el entorno y reclamó una mayor intervención estatal: "El Estado debe invertir en la base de la pirámide y no en sponsorear a clubes grandes que ya consiguen recursos por otro lado. Hay que poner un observatorio del deporte y dar subsidios a quienes bajan los niveles de violencia y mejoran la participación".
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Lectura rápida
¿Qué sucedió en el club Independiente? Se produjeron hechos de violencia que llevaron a la agresión de un menor de 17 años, quien fue hospitalizado en Villa Dolores.
¿Quién es Claudio Vasallo? Es un psicólogo deportivo con tres décadas de trayectoria que ha comentado sobre la crisis en las divisiones formativas.
¿Cuándo se realizó la consulta a Vasallo? La consulta se llevó a cabo tras los recientes incidentes de violencia en el club Independiente.
¿Dónde ocurrieron los hechos de violencia? Los hechos ocurrieron en el club Independiente, ubicado en San Javier.
¿Por qué es importante la intervención estatal según Vasallo? Vasallo sostiene que el Estado debe invertir en la base del deporte y no en clubes grandes, para reducir la violencia y mejorar la participación.