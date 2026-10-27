Violencia en el fútbol infantil: "Nos enfermamos de exitismo", advirtió un psicólogo deportivo

En medio de la conmoción por los recientes hechos de violencia en el club Independiente de San Javier —que derivaron en la agresión a un menor de 17 años que debió ser hospitalizado en Villa Dolores—, el psicólogo deportivo Claudio Vasallo advirtió sobre la profunda crisis que atraviesan las divisiones formativas y el rol de los adultos.

Consultado por Cadena 3, el especialista con tres décadas de trayectoria fue categórico: "La venimos perdiendo la batalla; progresivamente nos fuimos enfermando de exitismo".

Vasallo señaló que la presión de los padres sobre los jóvenes deportistas responde a una distorsión cultural donde el fin justifica los medios y se busca el triunfo rápido.

En esa línea, recordó que al propio Lionel Messi se lo cuestionó duramente hasta que logró títulos con la Selección nacional, un reflejo de una sociedad intolerante que luego traslada esa exigencia al deporte infantil.

"Los padres tenemos que aprender a expectar y acompañar, no a protagonizar", enfatizó el psicólogo, quien aclaró que su labor profesional consiste habitualmente en enseñar a los chicos a perder, ya que la derrota nutre y enseña mucho más que la victoria.

Asimismo, el especialista apuntó contra las expectativas desmedidas generadas por el entorno y reclamó una mayor intervención estatal: "El Estado debe invertir en la base de la pirámide y no en sponsorear a clubes grandes que ya consiguen recursos por otro lado. Hay que poner un observatorio del deporte y dar subsidios a quienes bajan los niveles de violencia y mejoran la participación".

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