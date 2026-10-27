Israel se prepara para elecciones decisivas en medio de tensiones internas y externas

JERUSALÉN — Las elecciones en Israel son vistas como un referéndum sobre el primer ministro más longevo del país, Benjamin Netanyahu, quien se enfrenta a una dura contienda con Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor militar. A diferencia de otros sistemas electorales, los israelíes no votan por candidatos individuales, sino por partidos que deben formar alianzas para establecer una coalición mayoritaria en la Knéset, el parlamento israelí.

Históricamente, ningún partido ha logrado obtener una mayoría absoluta en esta asamblea. El proceso de negociación para la formación de gobierno podría extenderse por semanas o incluso meses, una vez cerradas las urnas.

Estas elecciones se desarrollan en un contexto marcado por el trauma del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, que dejó un saldo de 1.200 muertos, en su mayoría civiles, además de 251 secuestrados. Este acontecimiento ha influido en gran medida en las campañas electorales, donde los israelíes se han centrado en el fracaso de la seguridad que permitió dicha masacre.

Un estudio del Instituto de Democracia de Israel revela que alrededor del 68% de los israelíes judíos considera que sus percepciones sobre ese día son cruciales a la hora de decidir por quién votar. Netanyahu ha desestimado las solicitudes para establecer una comisión de investigación y ha mantenido un discurso belicista, especialmente respecto a Irán. La oposición, por su parte, critica su gestión en la crisis de seguridad y sus intentos de otorgar exenciones del servicio militar obligatorio a los judíos ultraortodoxos, una medida que ha generado descontento entre la población laica.

En medio de este clima, cerca del 25% de los votantes judíos encuestados consideran el servicio militar obligatorio un factor decisivo para su elección. Las coaliciones de Netanyahu han dependido de partidos ultraortodoxos que exigen estas exenciones, mientras que su rival Eisenkot se ha comprometido a eliminarlas, tras haber perdido a su hijo y a dos sobrinos en combate en Gaza.

Más de 30 partidos se presentan a las elecciones, de los cuales se estima que alrededor de una docena lograrán representación parlamentaria. Netanyahu, de 77 años, lidera el partido nacionalista Likud, mientras que Eisenkot, de 66 años, encabeza el partido centrista Yashar.

Otros candidatos relevantes incluyen a Naftali Bennett, ex primer ministro, y Yair Lapid, quienes han formado una candidatura conjunta, así como Itamar Ben-Gvir, actual ministro de Seguridad Nacional y líder de un partido ultranacionalista. Yair Golan, un exgeneral que lidera a los Demócratas, también se presenta como un contendiente.

A pesar de la oposición mayoritaria a la creación de un Estado palestino, Netanyahu ha acusado a sus rivales de tener intenciones de establecer uno, utilizando el lema "Yamín o Falestín". Sin embargo, ninguno de los principales candidatos ha abogado por reanudar el proceso de paz, aunque la oposición ha denunciado la violencia de los colonos en Cisjordania.

Incluso Mansour Abbas, líder del partido árabe Ra’am, no se centra en el conflicto israelí-palestino, sino en la delincuencia en las comunidades árabes. Tras reportes de alta participación anticipada en las votaciones, Netanyahu instó a sus seguidores a acudir a las urnas, advirtiendo que la continuidad del Estado judío está en juego.

La relación entre Estados Unidos e Israel ha sido puesta a prueba por la guerra con Irán, mientras que las elecciones también tienen repercusiones en la política estadounidense, especialmente en el contexto de las elecciones de mitad de mandato. La imagen de Israel ha sufrido un deterioro a nivel mundial debido a su conducta en Gaza, y el próximo gobierno enfrentará el reto de reparar esta percepción.