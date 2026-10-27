Destacan la importancia del monitoreo temprano y la innovación en cebos granulados

AgriGlobal es una empresa de origen argentino con sede en Balcarce, provincia de Buenos Aires, que cuenta con 30 años de trayectoria en la fabricación de tecnologías para la protección vegetal, especializándose en productos granulados. Aunque inicialmente comenzó su actividad en el sudeste bonaerense, hoy en día tiene una fuerte presencia en gran parte del país, incluyendo la provincia de Córdoba, y se ha expandido internacionalmente desde hace siete años a mercados limítrofes, como Nueva Zelanda y Australia. Para validar y potenciar sus desarrollos, la firma trabaja en conjunto con instituciones científicas de primer nivel como el INTA en Argentina y Embrapa en Brasil.

La propuesta de la marca se centra en el desarrollo de cebos granulados altamente atractivos para las plagas y resistentes a las condiciones climáticas adversas, bajo el nombre comercial de Cibus. Al respecto, el gerente de I +D Ing. José Velasco explica que "gran parte del desarrollo que hemos hecho es mejorar la composición de los gránulos para que sean resistentes a justamente las condiciones climáticas, que sean atractivos para las plagas, cosa de que el productor pueda aplicarlo independientemente de la situación climática". Actualmente, AgriGlobal ofrece dos líneas de productos: una química para el control de plagas —donde ya investigan alternativas biológicas— y otra de productos biológicos orientados a la promoción del crecimiento vegetal.

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Atención con los bichos en el lote

Para lograr un control eficiente, el Ing Velasco enfatiza que la clave radica en la combinación entre el producto y la oportunidad del tratamiento, siendo el monitoreo una práctica fundamental. El especialista recomienda realizar estos muestreos con tiempo, preferentemente entre 10 y 15 días antes de la siembra. Según destaca, "hacer el monitoreo temprano y diagnosticar el problema con tiempo es lo que permite ser mucho más eficiente después en el control". Este diagnóstico temprano es crucial porque “el momento de mayor vulnerabilidad para el cultivo es la emergencia, etapa en la que plagas como las babosas y el bicho bolita pueden generar severas pérdidas en el stand de plantas y, en consecuencia, mermar el rendimiento final”.

En cuanto a la metodología de monitoreo, se aconseja revisar especialmente las zonas bajas de los lotes y los sectores con mayor acumulación de rastrojo, ambientes propicios para la proliferación de estas plagas bajo el sistema de siembra directa. La medición se realiza de forma sencilla contando los individuos presentes en un cuarto de metro cuadrado para luego proyectar el valor por metro cuadrado.

“En el caso específico del bicho bolita, el umbral de daño se sitúa entre los 60 y 70 individuos por metro cuadrado, límite a partir del cual se pueden registrar perjuicios importantes que justifican la aplicación”. Sobre la importancia de esta etapa, Velasco concluye que "el momento clave donde generan el mayor inconveniente es en la emergencia, son justamente ese periodo mientras la planta va saliendo desde el suelo, donde pueden generar los mayores daños porque producen pérdida de stand de plantas y y por consiguiente pérdida en el rendimiento".