Condenaron a un barra de Newell's por las amenazas a la familia de Di María

Sergio Gabriel “Bebe” Di Vanni, integrante de la barra brava de Newell’s Old Boys, fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión por su participación en las intimidaciones contra la familia de Ángel Di María, ocurridas en marzo de 2024, antes del regreso del futbolista a Rosario Central. La pena fue acordada mediante un procedimiento abreviado y homologada por la jueza Paula Álvarez, en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

La investigación, a cargo de la fiscal Paula Barros, vinculó a Di Vanni con una serie de amenazas dirigidas a los familiares del campeón del mundo. Entre los hechos denunciados se encuentra un ataque a tiros contra un country de Funes donde se encontraban familiares del futbolista, junto con la aparición de un mensaje intimidatorio. También se investigó otro episodio de amenazas en una inmobiliaria.

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Según la acusación, los hechos se produjeron en un contexto de tensión relacionado con el regreso de Di María a Central, después de su paso por el fútbol europeo. Las intimidaciones tuvieron como destinatarios a los padres y a la hermana del jugador, en una serie de episodios que generaron preocupación por la seguridad de su entorno familiar.

Di Vanni integraba una facción de la barra de Newell’s que disputaba el liderazgo de la tribuna con el sector encabezado por Leandro “Pollo” Vinardi. Este último fue señalado como una persona de confianza de Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de la organización narcocriminal Los Monos. La causa también incluyó otros hechos delictivos atribuidos al condenado y su presunta participación en una asociación criminal.

La condena se resolvió a partir de un acuerdo entre la defensa y la Fiscalía, que fue aprobado por la jueza Álvarez. El caso se convirtió en uno de los episodios judiciales vinculados a las amenazas que rodearon el regreso de Di María al fútbol rosarino, en medio de la preocupación por la violencia y las disputas entre sectores de la barra brava de Newell’s.