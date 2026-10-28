El Inter se impone al Venezia y comparte el liderazgo en la Serie A con la Lazio

FOTO: El Inter volvió a ganar y comparte la punta del fútbol italiano.

Buenos Aires, 28 de octubre (NA) – En un partido correspondiente a la novena fecha de la Serie A, el Inter superó al Venezia por 2 a 0 como visitante. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Pierluigi Penzo.

La victoria del Inter se consolidó gracias a dos autogoles, cometidos por los defensores Matías Moreno y Redouane Halhal, a los 34 y 37 minutos del segundo tiempo, respectivamente. A pesar de la ausencia del delantero argentino Lautaro Martínez por una distensión, el equipo mantuvo su invicto en la competición.

Con esta victoria, el Inter alcanzó a la Lazio en la cima de la tabla, ambos con 25 puntos, mientras que el Venezia permanece en la última posición con solo tres puntos tras nueve jornadas disputadas.

Además, el Napoli logró una contundente victoria al vencer al Monza por 4 a 1, lo que le permitió volver a la zona de clasificación para copas europeas, ocupando actualmente el sexto lugar con 14 unidades y con posibilidades de acceder a la UEFA Conference League.

La novena fecha del fútbol italiano culminará el jueves 29 de octubre, cuando se enfrenten el Frosinone y el Lecce a las 14:30, y la Fiorentina del argentino Franco Mastantuono reciba al Atalanta a las 16:45, en busca de una victoria que los aleje de la zona de descenso.

En el primer tiempo, el Venezia tuvo la oportunidad más clara de marcar, cuando el mediocampista Thórir Helgason asistió a Lion Lauberbach, cuyo remate se estrelló en el travesaño tras una intervención del arquero Ivan Provedel.

En la segunda mitad, un avance por la izquierda del delantero Marcus Thuram culminó en el primer gol, cuando el defensor Matías Moreno intentó despejar pero desvió el balón hacia su propio arco. Tres minutos después, un tiro de esquina fue prolongado por Carlos Augusto, golpeando a Halhal y entrando nuevamente en su arco.

Así, el Inter continúa en la lucha por el primer puesto en la Serie A, acumulando ocho victorias y un empate, aunque su desempeño en la Champions ha sido menos favorable, con una victoria y dos derrotas en tres partidos.