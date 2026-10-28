El 36% de los empleados privados se queda sin saldo en su caja de ahorro el día 10 de cada mes

El 36% de los trabajadores privados incluidos en un relevamiento del Banco Provincia había agotado el saldo proveniente de su sueldo al día 10 de julio de 2026. Para el día 20, la proporción ascendía al 57%, según el análisis de más de 320.000 cuentas utilizadas para el cobro de haberes en esa entidad.

El informe registró que, a los cinco días de haber cobrado, el conjunto de los empleados analizados ya había utilizado la mitad del monto salarial. En ese período se concentran débitos automáticos, vencimientos de tarjetas y gastos fijos, entre ellos el alquiler.

La medición sigue el saldo originado en el salario y excluye las transferencias a otras cuentas del mismo titular. Para determinar su agotamiento, contempla pagos, consumos, extracciones, transferencias y compra de dólares. Por eso, el resultado describe la disponibilidad de ese ingreso en las cuentas estudiadas y no la totalidad de los recursos de cada persona.

El agotamiento del sueldo fue más temprano entre los trabajadores de menores ingresos. En ese grupo, el 56% había consumido todo el saldo salarial antes del día 10 y la mitad lo había agotado hacia el día 7.

Entre los empleados del segmento medio bajo, el 40% se quedó sin saldo proveniente del sueldo antes del día 10. La fecha en la que esa situación alcanzó a la mitad del grupo fue el día 14.

En los sectores de ingresos altos, el 21% agotó el salario antes del día 10 y la mitad llegó a esa condición hacia el día 24.

"El sueldo se agota más rápido, pero no porque las personas estén consumiendo más", señaló el informe del Banco Provincia.

Según los indicadores de la entidad, el salario real cayó un 4,3% entre julio de 2025 y julio de 2026, mientras que el consumo real con tarjetas y Cuenta DNI retrocedió un 8,6%. Frente a 2023, la disminución del consumo alcanzó el 20%.

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El estudio también contrastó los datos de diciembre de 2023 y diciembre de 2025. En ese período, la proporción de empleados que agotó el saldo salarial antes del día 10 pasó del 17,9% al 23,2%.

A su vez, la fecha en la que la mitad de los trabajadores se quedó sin ese saldo se adelantó del día 24 al 22. La porción del sueldo utilizada al día siguiente del cobro también aumentó: pasó del 18,5% al 23,5%.

"El resultado es elocuente: aumenta la proporción de personas que se quedan sin saldo proveniente del salario durante los primeros días del mes, aun cuando el consumo muestra una caída", sostuvo el banco.

El deterioro fue mayor en los segmentos de menores recursos, incluso al comparar trabajadores con un poder adquisitivo similar. Para ingresos equivalentes a $1,2 millones mensuales, la proporción que agotó el sueldo antes del día 10 creció 5,9 puntos porcentuales entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.

En el grupo con ingresos equivalentes a $2 millones, el incremento fue de 5,2 puntos. Entre quienes percibían salarios equivalentes a $4 millones, la suba fue de 1,5 puntos.

El relevamiento se conoció en medio de la discusión por las declaraciones del presidente Javier Milei sobre las dificultades para llegar a fin de mes. El mandatario había cuestionado una encuesta de Zentrix según la cual el 65,3% de los consultados manifestó que sus ingresos le alcanzaban hasta el día 20.

"Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?", expresó Milei.

El Presidente también calificó esa afirmación como "una pelotudez que impulsó el kirchnerismo" y sostuvo: "La frase suena linda y es una tontería del tamaño de una casa". En otra intervención, insistió: "Si vos me vas a decir que hoy la gente no llega a fin de mes, antes llegaba muchísimo menos".

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