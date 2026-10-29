Descubren células cerebrales que regulan la presión arterial y podrían prevenir riesgos cardiovasculares

Las lecturas de presión arterial generalmente se evalúan en base a sus valores promedio, pero cada vez más estudios sugieren que las fluctuaciones a lo largo del día podrían ser igual de importantes. Cambios rápidos o excesivos en la presión arterial pueden aumentar independientemente el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y lesiones cerebrales, incluso cuando las lecturas promedio se encuentran dentro del rango normal.

Investigadores de la Universidad de Virginia identificaron una pequeña población de células nerviosas en el tronco encefálico que ayudan a mantener una presión arterial constante. Este tronco regula funciones involuntarias esenciales, y estas células recientemente estudiadas parecen limitar las oscilaciones de presión arterial a medida que las personas transitan entre actividades cotidianas, como dormir, despertarse, estar de pie y hacer ejercicio.

"Lo que encontramos es que la pérdida de solo unos pocos cientos de células nerviosas conduce a una presión arterial inestable, a pesar de que la presión arterial media era normal", afirmó Stephen Abbott, PhD, investigador principal del estudio. "Esto muestra que el sistema que mantiene estable la presión arterial de momento a momento ya no está funcionando".

Un mecanismo cerebral oculto detrás de problemas de presión arterial

Las mismas células nerviosas ya habían sido identificadas como dañadas o ausentes en personas con atrofia multisistémica, un trastorno neurológico raro y fatal relacionado con la enfermedad de Parkinson. Esta condición a menudo se acompaña de dificultades severas para regular la presión arterial.

Los nuevos hallazgos plantean la posibilidad de que las disrupciones relacionadas con estas células cerebrales también contribuyan a la inestabilidad de la presión arterial en otras condiciones médicas, incluso en casos donde las mediciones estándar muestran niveles promedio normales. Comprender este mecanismo podría eventualmente ayudar a los investigadores a desarrollar tratamientos destinados a reducir las fluctuaciones perjudiciales y proteger contra sus posibles consecuencias.

"Nuestro trabajo enfatiza una nueva apreciación sobre cómo pensamos acerca de los problemas de presión arterial", agregó Abbott. "No se trata solo de reducir los números, sino de mantener la presión arterial estable de momento a momento".

Nueva investigación podría cambiar el tratamiento de la presión arterial

Los hallazgos fueron publicados en la revista científica Circulation Research. El equipo de investigación incluyó a George M.P.R. Souza, Harsha Thakkalapally, Faye E. Berry, Leah F. Wisniewski, Ulrich M. Atongazi, Daniel S. Stornetta y Abbott. Los investigadores no reportaron intereses financieros relacionados con el estudio.

La financiación fue proporcionada por los Institutos Nacionales de Salud a través de la subvención HL148004.

Este descubrimiento también refleja los objetivos más amplios del recién establecido Instituto de Biotecnología Paul y Diane Manning de la UVA. El instituto se centra en avanzar en la investigación de enfermedades complejas y difíciles, mientras ayuda a que los hallazgos prometedores del laboratorio se trasladen más rápidamente hacia tratamientos potencialmente salvavidas para los pacientes.