El "Chino" Leunis se despide de su rol en la Comisión Directiva de Racing Club

FOTO: El "Chino" Leunis era vocal titular en la CD de Racing.

Buenos Aires, 28 octubre (NA) - El conductor Leandro "Chino" Leunis ha decidido dejar su puesto como vocal titular de la Comisión Directiva de Racing Club.

Este periodista televisivo ocupaba el cargo desde la llegada de Diego Milito a la presidencia del club, el 19 de diciembre de 2024.

En un breve comunicado divulgado a través de sus redes sociales, la institución de Avellaneda anunció: "Racing Club informa que, a partir de hoy, Leandro Leunis no seguirá ocupando el cargo de vocal titular de la comisión directiva. Le agradecemos el compromiso y el trabajo con el club durante todo este tiempo".

La renuncia de Leunis se suma a la de Hernán Lacunza, quien también dejó su puesto como vicepresidente de Racing para enfocarse en su candidatura a la presidencia de la Nación en 2027.

Además de su función como vocal, Leunis tenía a su cargo la comunicación del club. A inicios de este año, había promovido una página destinada a "centralizar la información" sobre Racing, aunque esta no se encuentra activa en la actualidad.

Qué dijo Leunis tras su renuncia

El ex dirigente se pronunció a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, donde comentó sobre su renuncia: "Después de pensarlo mucho, tomé la difícil decisión de renunciar a mi cargo en la Comisión Directiva", expresó.

Más adelante, añadió: "No fue una decisión sencilla. Racing ocupa un lugar muy importante en mi vida y siempre tuve el deseo de aportar desde el lugar que me tocara".

El conductor también enfatizó: "Agradezco a quienes compartieron conmigo esta etapa. Mi vínculo con Racing va mucho más allá de cualquier función y cargo, y así seguirá siendo".

Agencia NA.