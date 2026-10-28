Este jueves habrá paro docente por el asesinato de Nancy Godoy: UEPC también adhiere

FOTO: Este jueves habrá paro docente por el asesinato de Nancy Godoy.

Este jueves 29 de octubre habrá paro docente en todo el país en repudio al femicidio de Nancy Godoy, la maestra rural cuyo cuerpo fue encontrado en Corrientes tras permanecer desaparecida desde principios de octubre. En Córdoba, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) confirmó su adhesión a la medida, por lo que no habrá clases en las escuelas alcanzadas por la protesta.

La convocatoria fue realizada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que dispuso una jornada nacional de duelo y paro docente para exigir justicia por el crimen y reclamar una investigación judicial exhaustiva.

Además, la organización sindical denunció las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección en las que, según señaló, desarrollan sus tareas los docentes rurales.

UEPC confirmó su adhesión al paro en Córdoba

A través de un comunicado, la UEPC anunció que se sumará a la medida nacional en solidaridad con los docentes de Corrientes y en repudio al femicidio de Godoy.

“Jornada Nacional de Duelo. Paro Nacional en solidaridad con la docencia de Corrientes, en repudio por el femicidio de Nancy Godoy. Exigimos justicia”, expresó el gremio.

La adhesión implica una jornada sin clases en Córdoba en el marco de la protesta, aunque el alcance concreto puede depender de la participación de cada establecimiento y de sus trabajadores.

CTERA exigió una investigación exhaustiva

Tras el hallazgo del cuerpo de la docente, CTERA expresó su repudio al crimen y reclamó que la Justicia avance para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.

La entidad pidió una investigación judicial exhaustiva y puso el foco en las condiciones en las que trabajan los maestros rurales, especialmente en contextos de aislamiento y falta de protección.

En la misma línea, la UEPC exigió al Gobierno de Corrientes y al Poder Judicial que lleven adelante una investigación rápida, transparente y con perspectiva de género.

“¡Basta de femicidios!”, manifestó el sindicato cordobés, que reclamó que se determinen las responsabilidades y se condene a los culpables.

El caso de Nancy Godoy

Nancy Godoy era docente rural en Corrientes y estaba desaparecida desde principios de octubre. Su cuerpo fue encontrado en un campo del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina, en una zona de difícil acceso y sin señal telefónica.

El hallazgo se produjo durante un operativo de búsqueda. La investigación judicial busca esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.

El caso generó conmoción y motivó el reclamo de organizaciones sindicales docentes, que vincularon la protesta con la necesidad de garantizar justicia para la víctima y mejores condiciones de seguridad y protección para quienes trabajan en escuelas rurales.

La jornada nacional de duelo y paro prevista para este jueves buscará visibilizar esos reclamos y acompañar a la comunidad educativa de Corrientes.

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