Alta participación electoral y debates políticos animados en la era de la "recesión democrática"

Por Sergio Berensztein

En los últimos días vimos dos elecciones que ponen de manifiesto una paradoja de la política contemporánea: mientras crece la preocupación por la calidad de la democracia, el interés de los ciudadanos por participar y la solidez de las instituciones, en países como Brasil e Israel se registraron niveles muy altos de participación electoral. Esto contrasta con los diagnósticos sobre la desafección política, la pérdida de confianza y el distanciamiento de la ciudadanía respecto de sus representantes. En la Argentina, por ejemplo, las elecciones del año pasado estuvieron marcadas por una participación inferior a los promedios históricos. Sin embargo, lo que vemos ahora demuestra que la democracia conserva una capacidad de movilización que merece ser analizada.

Durante mucho tiempo, distintos especialistas advirtieron sobre el avance de liderazgos que cuestionan las reglas tradicionales de la democracia o muestran poco interés por fortalecer sus instituciones. En esa discusión aparecen figuras como Jair Bolsonaro, Donald Trump, Javier Milei y Viktor Orbán. Las preocupaciones se relacionan con el respeto a las constituciones, la libertad de prensa, la transparencia de los actos de gobierno y la independencia de los poderes. Israel también atraviesa controversias institucionales vinculadas con Benjamin Netanyahu, sus causas judiciales y las sospechas de que su permanencia en el poder puede estar relacionada con la necesidad de evitar consecuencias judiciales. En ese escenario, la participación electoral adquiere un significado especial.

Brasil e Israel ofrecen dos ejemplos relevantes. En Brasil, la segunda vuelta registró una participación superior a la de la primera, mientras que en Israel se alcanzaron niveles que no se veían desde la década de 1960. También se destacó la participación de la minoría árabe israelí, que tendrá una representación importante en la Knéset, el Parlamento unicameral del país. Estos datos muestran que, incluso en sociedades atravesadas por fuertes divisiones y controversias políticas, los ciudadanos siguen dispuestos a utilizar el voto para expresar sus preferencias. La democracia puede convivir con problemas institucionales, pero la movilización electoral y la integración de las minorías contribuyen a sostenerla.

En la Argentina también hay señales de vitalidad democrática, incluso en medio de las agresiones del Presidente contra periodistas y medios de comunicación. Javier Milei volvió a lanzar críticas contra La Nación y el Grupo Clarín, pero esos ataques no impidieron que continuaran las discusiones públicas ni que los periodistas expresaran posiciones críticas. Un ejemplo es Joaquín Morales Solá, que publicó cuestionamientos a los errores del mandatario. La posibilidad de que un medio mantenga su línea editorial y de que un periodista critique al poder, aun después de recibir ataques presidenciales, es una muestra de la importancia de la libertad de expresión. La democracia no supone la ausencia de conflictos, sino la posibilidad de que esas diferencias se manifiesten sin que el poder imponga silencio.

Otro ejemplo es la discusión sobre el programa económico del Gobierno. Aunque Milei defiende sus lineamientos y rechaza los cuestionamientos, el debate continúa. El exministro Domingo Felipe Cavallo criticó la política cambiaria y comparó su manejo con la política de precios que aplicaba Guillermo Moreno. Su planteo volvió a poner en discusión el atraso del tipo de cambio y sus consecuencias económicas. Por otra parte, el economista Manuel Álvarez Agis cuestionó las restricciones cambiarias para las empresas y sostuvo que resulta contradictorio limitar el acceso a divisas de quienes producen riqueza mientras los individuos pueden comprar dólares y ahorrar en moneda extranjera. Son posiciones diferentes, pero ambas forman parte de una discusión pública que permite confrontar ideas y evaluar las decisiones oficiales.

Estos intercambios resultan especialmente importantes porque el Gobierno pretende sostener su programa económico sin modificar sus principales lineamientos. Que existan cuestionamientos de economistas con distintas orientaciones ideológicas muestra que el debate no está limitado a una oposición partidaria. La discusión sobre el tipo de cambio, las restricciones a las empresas y las condiciones para producir e invertir forma parte de los temas que una sociedad democrática necesita abordar. La libertad para expresar desacuerdos, incluso cuando las críticas incomodan al Presidente, es fundamental para que las políticas públicas puedan ser examinadas y para que la ciudadanía tenga elementos con los cuales formar su propia opinión.

Por eso, frente a los diagnósticos sobre una supuesta recesión democrática, considero importante observar también las señales que muestran una democracia activa. Brasil e Israel registraron una elevada participación electoral pese a sus problemas y controversias; en la Argentina persisten debates económicos y políticos intensos, y los medios de comunicación continúan publicando críticas al poder. Esto no significa desconocer los riesgos institucionales ni minimizar los ataques contra la prensa. Significa reconocer que la participación, la expresión de las minorías y la discusión pública siguen siendo herramientas fundamentales de la vida democrática. La democracia enfrenta desafíos, pero la voluntad de votar, debatir y expresar posiciones diferentes demuestra que conserva una vitalidad que no deberíamos subestimar.