Brasil tras la salida de Flavio Bolsonaro: "El bolsonarismo queda sin liderazgo"

El senador brasileño Flávio Bolsonaro salió de la Argentina rumbo a Estados Unidos, luego de ingresar al país junto a su esposa y sus dos hijas, tras perder el balotaje presidencial del domingo 25 de octubre. La salida se produjo pese a una orden judicial que le prohibía abandonar Brasil y le exigía entregar su pasaporte. En diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, la politóloga y socióloga María Herminia Tavares de Almeida, directora del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo, analizó las consecuencias políticas de la salida de Bolsonaro y el futuro de la derecha brasileña.

“Él salió con una cantidad de votos muy expresiva, tenía todas las condiciones de ser el liderazgo de la derecha, y abandonó y se fue”, sostuvo Tavares de Almeida. En ese sentido, consideró que el bolsonarismo, al que definió como una fuerza importante pero minoritaria dentro de la derecha brasileña, quedó sin conducción. Sin embargo, advirtió que es difícil anticipar cómo evolucionará ese espacio político.

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La especialista señaló que Bolsonaro enfrenta problemas judiciales por delitos comunes y que, al finalizar su mandato como senador, perderá los privilegios de fuero que le corresponden por su cargo. Sobre los motivos de su salida, aclaró que no tiene certezas, aunque cuestionó sus prioridades: “Parece que como líder no tiene ninguna capacidad” y “pone sus intereses personales adelante de la política de su grupo”.

Consultada sobre el impacto que el episodio podría tener en el vínculo entre Argentina y Brasil, Tavares de Almeida sostuvo que las relaciones entre ambos países tienen una larga trayectoria y no dependen exclusivamente de los gobiernos de turno. “La política externa en Brasil se considera una política de Estado y las relaciones de Brasil son relaciones con los Estados y no con los gobiernos de turno”, explicó. No obstante, advirtió que el vínculo entre las administraciones de Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei puede seguir siendo tenso y difícil.

En cuanto al futuro de la derecha brasileña, la politóloga señaló al gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, como un dirigente con posibilidades de ocupar el espacio que deja Bolsonaro. “Él será indudablemente el líder de la derecha”, afirmó, y destacó que comenzó su carrera con un perfil técnico, fue parte del gobierno de Dilma Rousseff y luego se alineó con Bolsonaro. Según planteó, ahora deberá mostrar cuál es su verdadera orientación política, ya que hasta el momento se presentó como un dirigente más técnico y moderado.

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Sobre el nuevo mandato de Lula, Tavares de Almeida anticipó un escenario complejo, condicionado por las negociaciones con el Congreso y la situación fiscal. Explicó que ningún presidente brasileño consiguió gobernar con mayoría propia en el Parlamento, por lo que todos debieron construir coaliciones amplias. “Va a ser una cosa más difícil”, estimó, aunque consideró que la próxima administración podría avanzar si logra organizar su gabinete y dar señales de compromiso con el equilibrio fiscal.

Finalmente, al evaluar el estado de la democracia brasileña después de las elecciones y de un período de fuerte polarización, la especialista consideró que el sistema salió fortalecido. “Yo creo que más fuerte. Hemos pasado una prueba muy difícil, la segunda prueba en realidad, porque el bolsonarismo no tiene ningún compromiso con la democracia y salimos bien”, concluyó.

Entrevista de Hernán Funes.