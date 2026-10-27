La revista People eligió al hombre vivo más sexy del año y hay polémica: ¿lo viste?

En una elección que tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, la revista People nombró al actor estadounidense Noah Wyle como el "Hombre Vivo Más Sexy" de 2026.

A sus 55 años, la estrella que saltó a la fama en los años noventa como el doctor John Carter en ER y que atraviesa un renacimiento profesional gracias al drama hospitalario The Pitt, se quedó por primera vez con el tradicional galardón en su edición número 41.

La portada de la publicación muestra a Wyle luciendo un conjunto de mezclilla (denim), en un retrato que desató intensos debates en redes sociales entre quienes celebran el reconocimiento a su madurez y vigencia, y quienes esperaban una figura de perfil más juvenil o mediático.

El propio actor calificó la distinción como inverosímil: "Pensé que sonaba a broma; ni en un millón de años habría pensado que este sería un honor otorgado a mí", confesó entre risas, al tiempo que anticipó que la noticia le traerá infinidad de burlas afectuosas por parte de su esposa Sara y sus tres hijos.

El nombramiento llega en el punto más alto de su carrera reciente. Por su personaje del exhausto doctor Michael "Robby" Robinavitch en The Pitt (HBO), Wyle cosechó cuatro premios Emmy y un Globo de Oro entre 2025 y 2026, consolidando una reaparición triunfal que incluso su excompañero de elenco George Clooney había anticipado entre bromas a principios de este año.

Con esta elección, Wyle sucede al británico Jonathan Bailey —elegido en 2025— y suma su nombre a un exclusivo historial que inauguró Mel Gibson en 1985 y que incluye a figuras como Patrick Dempsey, Chris Evans, Paul Rudd y Michael B. Jordan.