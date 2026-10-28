El ciclón Arnab causa estragos en Andhra Pradesh, con evacuaciones masivas en la costa india

HYDERABAD, India (AP) — El ciclón Arnab cruzó la costa de Andhra Pradesh, en el este de India, en las primeras horas del miércoles, informaron funcionarios, un día después de que decenas de miles de personas fueron evacuadas de zonas costeras vulnerables en ese estado.

Prakhar Jain, jefe de la autoridad estatal de gestión de desastres, señaló que el ciclón se había debilitado ligeramente antes de tocar tierra, pero descargó precipitaciones de fuertes a muy fuertes a varios distritos costeros, lo que causó trastornos generalizados en las zonas afectadas.

Funcionarios estatales de gestión de desastres indicaron a última hora de la mañana del miércoles que los vientos del meteoro alcanzaban los 135 kilómetros/hora (84 mph). De acuerdo con las autoridades, se espera que el ciclón se debilite aún más a medida que avanza hacia el interior, y sus vientos podrían reducirse más tarde en el día.

Por el momento no se han reportado víctimas, pero se observaron algunos daños. El Departamento Meteorológico de India (IMD, por sus siglas en inglés) señaló que el proceso de llegada a tierra había concluido y que, bajo la influencia del ciclón, continuarían las lluvias intensas, así como los vientos fuertes, en las zonas costeras de Andhra Pradesh y en partes del estado sureño de Odisha.

Arnab se debilitó a la categoría de tormenta ciclónica "severa" el miércoles, indicó el IMD en una actualización. Funcionarios de la autoridad estatal de gestión de desastres apuntaron que las bandas exteriores del ciclón comenzaron a azotar partes de la costa de Andhra Pradesh a última hora del martes, mientras la tormenta se intensificaba sobre la bahía de Bengala y se disponía a tocar tierra antes de lo previsto.

Las autoridades pusieron en alerta máxima a todos los distritos costeros del estado el martes y comenzaron a evacuar a personas de zonas bajas y propensas a inundaciones antes de su llegada a tierra. También cancelaron algunos servicios de tren debido a las intensas precipitaciones y las ráfagas de viento en algunas partes de la costa, indicaron funcionarios. Al menos 89.000 personas han sido evacuadas en Andhra Pradesh, explicó un comunicado oficial.

La autoridad estatal de gestión de desastres indicó que más de 12 millones de personas viven a lo largo de la trayectoria prevista del ciclón. Se han habilitado más de 2.000 refugios para ciclones en 20 distritos y se enviaron alertas de emergencia a los celulares de millones de residentes, dijo Jain, según la agencia de noticias Press Trust of India. Más de 30.000 embarcaciones de pesca fueron aseguradas a lo largo de la costa y cerca de 1.100 equipos médicos se desplegaron en las zonas afectadas para brindar asistencia de emergencia, añadió.

En el vecino estado de Odisha, las autoridades planeaban evacuar a unas 48.000 personas de áreas que podrían verse afectadas por la tormenta.