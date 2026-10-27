El FMI aprobó la revisión técnica del acuerdo con Argentina y habilitó un posible desembolso

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzó un acuerdo a nivel técnico con la Argentina para completar la tercera revisión del programa de financiamiento por 48 meses, bajo el Servicio Ampliado del organismo. El entendimiento representa un paso clave para acceder a un desembolso de alrededor de US$ 900 millones, aunque el giro todavía requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo.

El organismo destacó los avances del programa económico del Gobierno de Javier Milei, con especial énfasis en el superávit fiscal, la desaceleración de la inflación y la acumulación de reservas internacionales.

Según el comunicado del Fondo, la revisión podría ser tratada por el Directorio a principios de diciembre. Si recibe el visto bueno, la Argentina podrá acceder al financiamiento previsto en el acuerdo.

“El programa de las autoridades, respaldado por el FMI, continúa arrojando resultados impresionantes, a pesar de un contexto global más complejo”, señaló el organismo, que atribuyó esos avances a las políticas fiscales y monetarias implementadas por el Gobierno.

El superávit fiscal, uno de los ejes del acuerdo

En materia fiscal, el FMI consideró que el superávit primario proyectado para 2026, equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI), seguirá siendo un componente central del programa económico.

Para 2027, el organismo espera un esfuerzo similar, en línea con las previsiones incluidas en el proyecto de Presupuesto que el Gobierno envió al Congreso. De concretarse, el país avanzaría hacia un cuarto año consecutivo de orden en las cuentas públicas.

El Fondo también destacó la importancia de mantener la disciplina del gasto y avanzar con reformas en los marcos tributario y fiscal. Según planteó, esas medidas deberían contribuir a consolidar el equilibrio de las cuentas estatales, al mismo tiempo que se protege el gasto prioritario destinado a infraestructura y servicios sociales.

El FMI respaldó la política monetaria y la desaceleración de la inflación

El organismo también se refirió a la estrategia monetaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que continuará utilizando objetivos para los agregados monetarios con el propósito de sostener la desaceleración de los precios y fortalecer las reservas.

La política deberá mantener, además, la flexibilidad cambiaria dentro del sistema de bandas vigente.

El FMI señaló que las autoridades buscarán mejorar las herramientas de administración de liquidez y la transmisión de la política monetaria, así como acompañar la monetización de la economía y una expansión prudente del crédito.

La continuidad de estas medidas forma parte de los compromisos asociados al programa de financiamiento y de los puntos evaluados durante las conversaciones entre los técnicos del organismo y el Gobierno argentino.

La acumulación de reservas, una prioridad para el Banco Central

La compra de divisas por parte del BCRA fue otro de los aspectos destacados por el Fondo. Según el organismo, la entidad que conduce Santiago Bausili adquirió cerca de US$ 16.000 millones en lo que va de 2026.

La acumulación de reservas es considerada una herramienta para fortalecer la capacidad de respuesta de la economía frente a eventuales shocks externos y mejorar su posición financiera.

El FMI sostuvo que el Banco Central deberá continuar comprando divisas y complementar esa estrategia con mecanismos de financiamiento en moneda extranjera. Entre las fuentes mencionadas figuran el acceso a los mercados de capitales locales, el financiamiento de socios oficiales y los ingresos provenientes de privatizaciones.

La cuestión había sido uno de los puntos de discusión durante la visita de los técnicos del Fondo a la Argentina a fines de septiembre. En ese momento, el debate giraba en torno a la continuidad de las compras de reservas una vez alcanzada la meta informal de US$ 10.000 millones prevista para 2026.

Durante octubre, el ritmo de adquisición de divisas se aceleró: las compras superaron los US$ 1.200 millones, frente a los US$ 473 millones registrados en septiembre. Sin embargo, en las dos jornadas previas al anuncio se interrumpió la racha compradora.

Qué falta para que llegue el desembolso

El acuerdo técnico alcanzado entre el FMI y el Gobierno no implica todavía la aprobación definitiva de la revisión ni la transferencia inmediata de los fondos.

El siguiente paso será el análisis del Directorio Ejecutivo del organismo, que deberá convalidar el entendimiento alcanzado por los equipos técnicos. Según la información difundida, ese tratamiento podría realizarse a principios de diciembre.

Si el Directorio aprueba la revisión, la Argentina podrá acceder al desembolso previsto de aproximadamente US$ 900 millones, que forma parte del programa de financiamiento de 48 meses.

La decisión será relevante para el esquema financiero del Gobierno, que busca sostener el equilibrio fiscal, continuar con la desinflación y reforzar las reservas internacionales en un contexto de necesidades de financiamiento y compromisos externos.