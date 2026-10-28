"A nosotros no nos puede ganar un chino": la pyme metalmecánica que se reinventa con Vaca Muerta

En el corazón del Alto Valle de Río Negro, la tradicional fábrica de maquinaria agrícola Pazima encontró en el auge de los hidrocarburos no convencionales una vía clave de diversificación ante la caída del consumo en el sector agropecuario.

Leonardo Pasin, representante de la tercera generación al frente de la firma junto a sus hermanos, detalló los desafíos de reconversión que atraviesa la pyme de Villa Regina.

Aunque la empresa mantiene su histórico posicionamiento en la fabricación de pulverizadoras y repuestos con alcance nacional, la vinculación comercial con el sector petrolero —consolidada fuertemente en los últimos años con clientes de peso como Schlumberger— permitió compensar el retroceso de la demanda agrícola. Entre los desarrollos metalmecánicos destinados al rubro energético se destacan bombas para inyección de químicos, skids y estructuras de soporte para traslado de cañerías.

Ante la apertura comercial y la competencia externa, Pasin destacó la actitud proactiva de su generación y el potencial de la industria nacional. "A nosotros no nos puede ganar un chino", afirmó el empresario, quien remarcó que el país cuenta con un gran talento per cápita y una marcada capacidad de resiliencia frente a las crisis.

Pese a mantener la cautela característica de los fundadores más veteranos del sector, la compañía ya proyecta un futuro de expansión que incluye la incorporación de tecnología, la optimización de procesos mediante automatización y la futura contratación de más personal, consolidando un perfil industrial versátil y preparado para los nuevos escenarios productivos.

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