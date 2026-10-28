Rescataron a un trabajador que cayó en la sala de máquinas de un ascensor en Rosario

Un trabajador de una empresa de mantenimiento de ascensores sufrió un accidente este miércoles al mediodía en un edificio de 14 pisos ubicado en calle Tucumán al 2100, en Rosario. El hombre, de 36 años, cayó desde una altura aproximada de dos metros y medio mientras realizaba tareas en la sala de máquinas de los ascensores, situada en la parte superior del inmueble.

El hecho motivó la intervención de personal de Bomberos Zapadores de Rosario, que acudió al lugar tras recibir un pedido de auxilio. Al llegar, los efectivos fueron recibidos por trabajadores de la firma encargada del mantenimiento de los ascensores, quienes informaron sobre la caída del empleado en el sector de la azotea.

Ante la situación, los bomberos desplegaron un operativo de rescate que incluyó equipos de protección y elementos específicos para la inmovilización y el traslado de la víctima. Para descenderlo desde el sector donde se encontraba la sala de máquinas, ubicado varios metros por encima de la azotea, utilizaron un sistema de poleas conocido como “4 en 1”, una tabla raquis y una camilla canasto.

Una vez completado el descenso asistido, el trabajador fue colocado en una silla de ruedas facilitada por el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), que participó del procedimiento. Posteriormente, fue trasladado en ascensor hasta la ambulancia para recibir atención médica.

El operativo comenzó a las 12.37 y finalizó a las 13.50, de acuerdo con el parte de intervención de Bomberos Zapadores. Hasta el momento, no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones sufridas por el trabajador ni mayores detalles sobre las circunstancias que provocaron la caída.

El episodio ocurrió mientras el empleado desarrollaba sus tareas habituales en la sala de máquinas del edificio y requirió la intervención coordinada de los equipos de rescate y emergencias sanitarias.