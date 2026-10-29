San Luis, al frente de un ranking fiscal: cómo se compara con Córdoba y otras provincias

San Luis ocupó el primer puesto en un ranking de desempeño fiscal elaborado por la consultora Empiria, que analizó las finanzas públicas de 22 jurisdicciones argentinas. Formosa, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén y Córdoba completaron, en ese orden, los cinco primeros lugares.

El estudio se construyó con datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), dependiente del Ministerio de Economía de la Nación. La evaluación combinó cuatro dimensiones: resultado primario, calidad del gasto, exposición financiera y autonomía de los ingresos.

Entre los indicadores que explican la posición de San Luis se encuentra un superávit primario equivalente al 1,2% de su Producto Bruto Geográfico (PBG). El promedio de las jurisdicciones relevadas, en cambio, mostró un déficit del 0,1%.

El resultado primario refleja la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos antes del pago de intereses de la deuda. Es la variable de mayor peso en la clasificación de Empiria, con una ponderación del 50%.

En materia de endeudamiento, el informe registró para San Luis una exposición financiera del 0% respecto de sus ingresos totales, frente al 16% del promedio del relevamiento. El dato corresponde a la deuda computada en el estudio.

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En esa misma comparación, Buenos Aires y Chubut alcanzaron el 46%; La Rioja, el 38%; Córdoba, el 33%; y Mendoza, el 24%.

Otro de los factores destacados fue la relación entre los gastos de capital y las erogaciones en personal. En San Luis llegó al 32%, por encima del promedio del 18%.

Esto implica que, por cada 100 pesos destinados a salarios, la provincia asignó unos 32 pesos a gastos de capital, una categoría que incluye infraestructura, equipamiento y otros bienes. El porcentaje expresa la relación entre ambas partidas, no la participación de la inversión en el gasto total.

Córdoba registró un 33% en ese indicador, mientras que Mendoza alcanzó el 31% y Formosa, el 29%. La dimensión que la consultora denomina calidad del gasto tiene una ponderación del 30% en el ranking, y la exposición financiera representa otro 10%.

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La autonomía de los ingresos fue el aspecto en el que San Luis quedó por debajo de la media. Los recursos de origen provincial y las regalías representaron el 19% de sus ingresos totales, frente al 27% del promedio de las jurisdicciones evaluadas. Esa proporción muestra el peso de las transferencias nacionales en el financiamiento de la provincia.

La Pampa y Santiago del Estero quedaron fuera de la clasificación porque no presentaron información correspondiente a alguno de los últimos cuatro trimestres considerados.