Con De Felippe, Talleres mejoró el juego pero no los números

Por Gabriel Rodríguez

Con una pobre cosecha de 4 puntos sobre 21 posibles, el técnico de Talleres, Omar de Felippe está realizando la segunda peor campaña de un DT albiazul en Primera División desde que el club volvió a la máxima categoría.

Los guarismos apenas son mejor que los números que dejó Angel Guillermo Hoyos en 27 días de 2022 e igualando la performance de Pablo Guiñazú en un mes de 2025.

De Felippe sumó 4 puntos de 21 en 7 encuentros, producto de 1 triunfo, 1 empate y 5 caídas, con 5 goles a favor y 10 en contra, y una eficacia del 19%.

Sus partidos hasta aquí fueron: San Lorenzo (V) 0-1, Unión (L) 2-1, Instituto (V) 1-3, Belgrano (L) 0-1, Independiente (L) 0-0, Boca (V) 1-2 y Defensa y Justicia (L) 1-2.

Sampaoli dirigió los primeros siete cotejos del Clausura con 1 victoria, 2 empates y 4 derrotas, con un 23% de efectividad. Marcó 8 goles y recibió 12.

Sus partidos: Newell’s (V) 0-1, Vélez (L) 1-3, Platense (V) 4-0, Lanús (L) 0-3, Gimnasia de Mendoza (V) 1-3, Central (L) 2-2 y Central Córdoba (L) 2-2.

Es decir que el ex técnico de Independiente empeoró la consecución de puntos de Sampaoli y marcó tres goles menos.

De hecho, De Felippe igualó la performance de Guiñazú, quien entre el 5 de mayo y el 3 de abril de 2025, dirigió cinco partidos del Apertura y dos de la Copa Libertadores con 1 victoria, 1 empate y 5 derrotas. Es decir 4 puntos de 21 y el mismo porcentaje del 19.

Los partidos del “Cholo”: Gimnasia (L) 2-0, Libertad de Paraguay (V) 0-2, River (V) 1-1, Vélez (L) 0-1, Alianza Lima (V) 2-3, Platense (V) 1-2 e Instituto (L) 1-2.

La campaña de De Felippe y Guiñazú está un escalón por encima de la que hizo Hoyos en 2022, con 2 unidades de 18 y una efectividad del 11%.

No ganó, empató 2 y perdió 4.

Sus partidos: Platense (V) 0-1, Unión (L) 0-0, Patronato (V) 0-0, Newell’s (L) 1-2, Racing (V) 0-1 y San Lorenzo (L) 0-1.