Con De Felippe, Talleres mejoró el juego pero no los números
El entrenador igualó los partidos que dirigió Sampaoli, pero consiguiò sumar menos. Además está haciendo la misma campaña que Guiñazú. Los detalles.
29/10/2026 | 19:19Redacción Cadena 3
FOTO: Omar De Felippe, DT del "Matador" (Foto: @CATalleresdecba)
Con una pobre cosecha de 4 puntos sobre 21 posibles, el técnico de Talleres, Omar de Felippe está realizando la segunda peor campaña de un DT albiazul en Primera División desde que el club volvió a la máxima categoría.
Los guarismos apenas son mejor que los números que dejó Angel Guillermo Hoyos en 27 días de 2022 e igualando la performance de Pablo Guiñazú en un mes de 2025.
De Felippe sumó 4 puntos de 21 en 7 encuentros, producto de 1 triunfo, 1 empate y 5 caídas, con 5 goles a favor y 10 en contra, y una eficacia del 19%.
Sus partidos hasta aquí fueron: San Lorenzo (V) 0-1, Unión (L) 2-1, Instituto (V) 1-3, Belgrano (L) 0-1, Independiente (L) 0-0, Boca (V) 1-2 y Defensa y Justicia (L) 1-2.
Sampaoli dirigió los primeros siete cotejos del Clausura con 1 victoria, 2 empates y 4 derrotas, con un 23% de efectividad. Marcó 8 goles y recibió 12.
Sus partidos: Newell’s (V) 0-1, Vélez (L) 1-3, Platense (V) 4-0, Lanús (L) 0-3, Gimnasia de Mendoza (V) 1-3, Central (L) 2-2 y Central Córdoba (L) 2-2.
Es decir que el ex técnico de Independiente empeoró la consecución de puntos de Sampaoli y marcó tres goles menos.
De hecho, De Felippe igualó la performance de Guiñazú, quien entre el 5 de mayo y el 3 de abril de 2025, dirigió cinco partidos del Apertura y dos de la Copa Libertadores con 1 victoria, 1 empate y 5 derrotas. Es decir 4 puntos de 21 y el mismo porcentaje del 19.
Los partidos del “Cholo”: Gimnasia (L) 2-0, Libertad de Paraguay (V) 0-2, River (V) 1-1, Vélez (L) 0-1, Alianza Lima (V) 2-3, Platense (V) 1-2 e Instituto (L) 1-2.
La campaña de De Felippe y Guiñazú está un escalón por encima de la que hizo Hoyos en 2022, con 2 unidades de 18 y una efectividad del 11%.
No ganó, empató 2 y perdió 4.
Sus partidos: Platense (V) 0-1, Unión (L) 0-0, Patronato (V) 0-0, Newell’s (L) 1-2, Racing (V) 0-1 y San Lorenzo (L) 0-1.
Lectura rápida
¿Cuál es la campaña de Omar de Felippe en Talleres?
Ocurre con una cosecha de 4 puntos sobre 21 en 7 partidos, con 1 triunfo, 1 empate y 5 derrotas.
¿Cómo se compara con otros técnicos?
Es la segunda peor campaña desde el regreso a Primera, similar a la de Pablo Guiñazú y peor que la de Angel Guillermo Hoyos.
¿Cuántos goles anotó y recibió?
Anotó 5 goles y recibió 10, lo que resulta en una eficacia del 19%.
¿Qué partidos dirigió De Felippe?
Entre ellos, San Lorenzo, Unión, Instituto, Belgrano, Independiente, Boca y Defensa y Justicia.
¿Cuál fue la efectividad de Sampaoli en sus primeros partidos?
Sampaoli tuvo una efectividad del 23% en 7 partidos, marcando 8 goles y recibiendo 12.