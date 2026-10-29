Sibilla: "Córdoba fue, es y siempre va a ser una provincia industrial"

FOTO: El ministro de Producción destaca incentivos y estrategias para fortalecer a las pymes

Córdoba busca sostener su perfil industrial y ampliar las oportunidades de crecimiento para las pequeñas y medianas empresas en un escenario económico desafiante.

El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia, Fernando Sibilla, en diálogo con Cadena 3 defendió las políticas de acompañamiento al sector privado y destacó la importancia de los incentivos fiscales, la inversión productiva y la generación de empleo formal, especialmente en el interior provincial.

El funcionario repasó los principales desafíos de la industria cordobesa, el desempeño dispar de los distintos sectores y las iniciativas que impulsa el Gobierno provincial para mejorar la competitividad. Entre ellas, mencionó una nueva ley de promoción industrial, que busca simplificar y ampliar los beneficios para las empresas que inviertan en Córdoba.

Sibilla participó junto al gobernador y al jefe de Gabinete de una jornada de rondas de negocios en Rosario, donde acompañaron a unas 250 empresas cordobesas. El objetivo fue fortalecer la vinculación entre las firmas de la provincia y las cadenas productivas vinculadas con la explotación de recursos naturales.

El ministro recordó que Córdoba impulsa desde hace 13 años un clúster de petróleo, gas y minería, que articula al sector público, las empresas y el ámbito científico, tecnológico y académico.

Aunque la provincia no cuenta con una actividad de extracción de hidrocarburos ni con minería a gran escala comparable con la de otras jurisdicciones, dispone de capacidades industriales y tecnológicas que pueden integrarse a esas cadenas de valor.

“Tenemos empresas que pueden jugar un partido muy importante en distintas etapas de estas cadenas globales de valor”, sostuvo.

El funcionario también mencionó el acompañamiento a firmas cordobesas que participaron en actividades vinculadas con Vaca Muerta, en Neuquén, mediante herramientas de financiamiento y asistencia para facilitar su desarrollo y la concreción de nuevos negocios.

La estrategia apunta a que las empresas de Córdoba puedan convertirse en proveedoras de sectores estratégicos en otras provincias y mercados, aprovechando su conocimiento técnico, su capacidad productiva y su experiencia industrial.

Al analizar la situación económica, Sibilla reconoció que la actividad industrial atraviesa dificultades. Según señaló, la industria nacional registra una caída interanual de entre el 2,7% y el 3%, mientras que algunos rubros relevantes para Córdoba presentan un desempeño incluso más débil.

Entre los sectores más afectados mencionó la industria automotriz, la autopartista, la metalúrgica y la automecánica, actividades expuestas tanto a la evolución de la demanda como a la competencia de los productos importados.

El ministro sostuvo que, si bien el Gobierno provincial acompaña la orientación de la política macroeconómica nacional, considera necesario complementarla con medidas específicas de desarrollo productivo.

“Hay que aplicar esa frase de tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”, expresó.

En contraste con las dificultades de la industria manufacturera, la agroindustria muestra un comportamiento más estable. Sibilla destacó que este complejo representa cerca del 30% del Producto Bruto Geográfico cordobés y presenta oportunidades vinculadas tanto con la producción primaria como con su transformación industrial.

En ese sentido, remarcó la importancia de agregar valor en origen para multiplicar el impacto económico de las actividades productivas y generar más empleo en las localidades del interior.

Uno de los principales anuncios del funcionario fue el impulso de un nuevo régimen de promoción industrial, elaborado en conjunto con la Unión Industrial de Córdoba y enviado a la Legislatura provincial.

La iniciativa busca actualizar los instrumentos de incentivo existentes y ofrecer mayor previsibilidad a las empresas que decidan invertir o ampliar sus operaciones en la provincia.

Según explicó Sibilla, el proyecto contempla exenciones impositivas vinculadas con Ingresos Brutos, el impuesto de Sellos y el Inmobiliario, además de mecanismos de acompañamiento para la incorporación de personal a las estructuras empresariales.

El objetivo es estimular nuevas inversiones, favorecer la expansión de las industrias y promover la creación de puestos de trabajo formales.

El ministro sostuvo que Córdoba mantiene una política de promoción industrial desde la década de 1940 y consideró que la articulación entre el sector público y el privado es determinante para sostener el crecimiento.

La iniciativa, indicó, buscaba obtener aprobación legislativa en las semanas siguientes a la entrevista.

Sibilla también destacó el programa Impuestos por Inversión, enmarcado en la política provincial de igualdad territorial, que apunta a incentivar proyectos productivos en el norte de Córdoba y en los departamentos del sur Roque Sáenz Peña y General Roca.

De acuerdo con los datos que brindó el funcionario, en una primera instancia se aprobaron 40 proyectos distribuidos en 20 localidades que contaban, en conjunto, con aproximadamente 6.100 empleos privados formales.

La estimación oficial es que, una vez que todas las iniciativas estén en funcionamiento, se generen alrededor de 3.500 puestos de trabajo directos e indirectos adicionales.

De concretarse esa proyección, el empleo privado formal en esas localidades podría aumentar aproximadamente un 50% respecto de la base informada.

El mecanismo contempla beneficios impositivos para impulsar inversiones en zonas que necesitan ampliar sus oportunidades productivas y laborales.

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Para Sibilla, estas herramientas permiten reducir las desigualdades territoriales y favorecer la radicación de actividades económicas fuera de los principales centros urbanos.

Durante la entrevista, el ministro subrayó que la industria tiene un impacto que va más allá de las empresas y sus trabajadores. En las localidades del interior, una fábrica puede sostener comercios, servicios, instituciones educativas y otras actividades que dependen de los ingresos que genera.

“Hay una correlación directa entre el nivel de desarrollo de un pueblo y su nivel de industrialización”, afirmó.

También vinculó el crecimiento industrial con la innovación, el desarrollo tecnológico y la posibilidad de generar empleos mejor remunerados.

La transformación de materias primas agropecuarias en productos elaborados, explicó, permite multiplicar el valor exportado y distribuir una mayor proporción de la riqueza en las comunidades donde se desarrolla esa actividad.

Con una industria que enfrenta dificultades y una economía con desempeños desiguales, Córdoba apuesta a combinar incentivos fiscales, financiamiento, infraestructura y articulación público-privada para sostener su entramado productivo.

El desafío será que esas herramientas se traduzcan en inversiones efectivas, mayor actividad y nuevos puestos de trabajo, especialmente en las localidades donde la industria constituye uno de los principales motores de la economía.

Entrevista de "Informados al Regreso"