Vuelco en la autopista Rosario-Córdoba: rescates y traslados de urgencia

FOTO: Vuelco en la autopista Rosario-Córdoba cerca de Cañada de Gómez.

Un automóvil Citroën C3 volcó este jueves por la noche en la autopista Rosario-Córdoba y sus cuatro ocupantes debieron ser trasladadas al Hospital San José de Cañada de Gómez.

El siniestro se produjo alrededor de las 19.53, a la altura del kilómetro 368, en la mano que conduce hacia Córdoba. Por causas que se intentan establecer, el vehículo terminó apoyado sobre uno de sus laterales.

En el automóvil viajaban tres mujeres mayores de edad y una menor, todas oriundas de Rosario. Dos de ellas quedaron atrapadas dentro del habitáculo y debieron ser rescatadas mediante tareas de extricación, que incluyeron cortes en la estructura del vehículo.

En el operativo trabajaron tres dotaciones de bomberos y ambulancias del servicio de emergencias 107. Las cuatro ocupantes fueron trasladadas al Hospital San José de Cañada de Gómez. Por el momento, no se informó sobre la gravedad de sus lesiones.

A raíz del procedimiento de rescate, el tránsito permaneció totalmente interrumpido en la mano hacia Córdoba.