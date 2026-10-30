FOTO: Corte Suprema rechaza queja de exagente de la SIDE procesado por vínculos con Los Monos

Buenos Aires, 30 octubre (NA) – La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo de un exagente de la SIDE procesado por colaborar con un expolicía ligado a Los Monos, en una causa por presuntas filtraciones de datos a una banda narco.

Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó un recurso de queja presentado por Iván Jokanovich, imputado por encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave y por su calidad de funcionario público.

Jokanovich era jefe en la delegación rosarina de la Secretaría de Inteligencia del Estado cuando fue detenido en mayo de 2024, en el marco de una investigación a una organización de venta de drogas ligada a un ladero de Ariel "Guille" Cantero, jefe de Los Monos.

De acuerdo con la acusación, el exagente habría filtrado datos clave a Juan José Raffo, un policía exonerado que fue condenado en 2018 como miembro de Los Monos y que, según la pesquisa, retransmitía esa información a la banda narco.

Tras la detención, el entonces juez federal Marcelo Bailaque, hoy preso en causas por narcotráfico y lavado de dinero, le otorgó la libertad a Jokanovich y un mes después lo procesó sin prisión preventiva.

La fiscalía apeló esa excarcelación y la Cámara Federal de Rosario, con los votos de Silvina Andalaf Casiello y Aníbal Pineda, revocó la medida. Luego, la defensa recusó a esos magistrados para que se abstuvieran de seguir interviniendo en el expediente.

El juez Fernando Lorenzo Barbará rechazó la recusación de sus colegas y la Cámara Federal de Casación Penal volvió a desestimar el planteo. Finalmente, la defensa intentó llegar a la Corte, pero el recurso fue rechazado porque no cumplía con los lineamientos que rigen ese tipo de presentaciones.