FOTO: Wagner apunta a su cómplice en el femicidio de Micaela García y niega su culpabilidad

Buenos Aires, 30 octubre (NA) -- Sebastián Wagner, quien fue sentenciado a prisión perpetua por el abuso y femicidio de Micaela García en Gualeguay, rechazó su implicación en el crimen y acusó directamente a Néstor Pavón, su supuesto cómplice, durante una audiencia en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de la ciudad entrerriana.

Wagner, en su declaración, afirmó: "No la maté, hace nueve años le dije 'vos la mataste'. Es la tercera vez que lo digo, no me creyeron".

En su testimonio, Wagner admitió haber estado bajo los efectos de drogas el día del crimen: "Tomé un saque de merca para despertarme, después conseguí más. Está mal lo que digo, pero sí, me drogué". Recordó que aquella noche, ambos habían salido y mencionó: "Pasó una chica, él quería que yo la agarre y le dije que no. Después pegamos la vuelta y nos cruzamos con Micaela, me dijo 'agarrála'. Yo estaba drogado, me bajé del auto y la alcancé, pero no podía sujetarla, entonces él bajó y me ayudó".

Wagner destacó que "él me dio la orden, la subimos al auto, él manejó hasta otro lugar y ahí pasó lo que pasó". También reveló que tras el abuso y el asesinato, "él la quería enterrar pero no estuve de acuerdo. Tenía que aparecer, enterrada no aparecía más".

Además, Wagner reconoció que Pavón lo asistió para escapar de Gualeguay y que incluso su empleador le proporcionó un vehículo para huir.

Por otro lado, expresó que había decidido declarar nuevamente a solicitud de los abogados de la madre de la víctima: "Estoy acá para pedirle perdón a los padres de Micaela, a la madre de Micaela y a todos aquellos que perdieron una hija. Estoy pagando lo que hice, me hice cargo de todo". Su declaración fue ante los jueces Santiago Nicolás Brugo, Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali.

En 2017, Wagner fue condenado a prisión perpetua tras ser hallado culpable de 'abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por alevosía, criminis causa y violencia de género' (femicidio) en el caso de Micaela García. En el juicio inicial, Pavón recibió una pena de cinco años por encubrimiento, pero casi una década después del femicidio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó un nuevo debate.

Durante la primera audiencia, declararon Andrea, la madre de la víctima; Carla Churruarin, compañera de Micaela; Jessica Troncoso, amiga del profesorado; y Ricardo Galeano, el policía que localizó el vehículo en el que fue trasladada la joven.