Rosario ante el desafío turístico: "Hay que atender la convivencia con la población local"
Sofía Perotti, coordinadora académica de la Licenciatura en Turismo de la UNR, analizó en Cadena 3 los efectos del crecimiento de la actividad ligada a ese rubro en las ciudades.
30/10/2026 | 19:50Redacción Cadena 3
FOTO: Rosario recibió más de 120 mil visitantes entre el 19 y el 25 de octubre.
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Audio. El turismo en las ciudades un problema o todo a favor: opinión especializada de la UNR.
Viva la Radio Rosario
“El turismo ni es culpable de todos los problemas urbanos o ambientales de un determinado territorio, ni tampoco es la fuente de todas las soluciones”, sostuvo Sofía Perotti durante una entrevista con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.
La especialista consideró que el principal problema aparece cuando el crecimiento de la actividad se produce sin planificación y sin contemplar sus consecuencias sobre la población local. “Por un lado, es la principal fuente de ingresos en ciudades como esas, con todos los beneficios ligados al impacto económico, y por otra parte tiene efectos perniciosos en la calidad de vida de la población local”, explicó.
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Entre esas consecuencias mencionó el aumento de los alquileres y de los precios de los alimentos, además del desplazamiento de habitantes hacia otros sectores. También señaló la tensión que generan plataformas como Airbnb, que pueden llevar a que viviendas destinadas al alquiler permanente pasen al mercado turístico.
Consultada sobre cómo enfrentar estas situaciones, Perotti planteó que uno de los desafíos centrales es la regulación de los alquileres temporarios.
“Me parece sumamente importante la planificación, la construcción de lineamientos a nivel de las ciudades y, sobre todo, la construcción de acuerdos”, afirmó.
En esa línea, consideró que el sector público debe convocar a vecinos, organizaciones y empresas para promover inversiones que generen empleo, respeten criterios ambientales y permitan que los beneficios lleguen a la comunidad.
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“La ciudad ha hecho su trabajo, promueve sus símbolos de una manera muy positiva y construye a partir de ahí, a partir de su patrimonio, su cultura”, señaló.
Entre los elementos que fortalecen esa identidad mencionó el río Paraná, la vida cultural y deportiva y las figuras rosarinas, como Lionel Messi.
De todos modos, insistió en que el desarrollo turístico requiere algo más que promoción: “No se trata solo de compromisos, sino también de inversión, de acuerdos, de controles”.
Entrevista de Nicolas Brizzio.
Lectura rápida
¿Qué dijo Sofía Perotti sobre el turismo? Afirmó que el turismo no es culpable de todos los problemas urbanos, pero su crecimiento sin planificación puede afectar a la población local.
¿Cuáles son las consecuencias del turismo sin planificación? Mencionó el aumento de los alquileres, precios de alimentos y el desplazamiento de habitantes.
¿Qué propone Perotti para enfrentar estas situaciones? Sugiere regular los alquileres temporarios y priorizar la planificación en lugares turísticos.
¿Cómo debe actuar el sector público según Perotti? Debe convocar a vecinos, organizaciones y empresas para promover inversiones que generen empleo y respeten criterios ambientales.
¿Qué elementos fortalecen la identidad de la ciudad? El río Paraná, la vida cultural y deportiva, y figuras como Lionel Messi son mencionados como parte de la identidad local.