Rosario ante el desafío turístico: "Hay que atender la convivencia con la población local"

FOTO: Rosario recibió más de 120 mil visitantes entre el 19 y el 25 de octubre.

“El turismo ni es culpable de todos los problemas urbanos o ambientales de un determinado territorio, ni tampoco es la fuente de todas las soluciones”, sostuvo Sofía Perotti durante una entrevista con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

La especialista consideró que el principal problema aparece cuando el crecimiento de la actividad se produce sin planificación y sin contemplar sus consecuencias sobre la población local. “Por un lado, es la principal fuente de ingresos en ciudades como esas, con todos los beneficios ligados al impacto económico, y por otra parte tiene efectos perniciosos en la calidad de vida de la población local”, explicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entre esas consecuencias mencionó el aumento de los alquileres y de los precios de los alimentos, además del desplazamiento de habitantes hacia otros sectores. También señaló la tensión que generan plataformas como Airbnb, que pueden llevar a que viviendas destinadas al alquiler permanente pasen al mercado turístico.

Consultada sobre cómo enfrentar estas situaciones, Perotti planteó que uno de los desafíos centrales es la regulación de los alquileres temporarios.

“Me parece sumamente importante la planificación, la construcción de lineamientos a nivel de las ciudades y, sobre todo, la construcción de acuerdos”, afirmó.

En esa línea, consideró que el sector público debe convocar a vecinos, organizaciones y empresas para promover inversiones que generen empleo, respeten criterios ambientales y permitan que los beneficios lleguen a la comunidad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“La ciudad ha hecho su trabajo, promueve sus símbolos de una manera muy positiva y construye a partir de ahí, a partir de su patrimonio, su cultura”, señaló.

Entre los elementos que fortalecen esa identidad mencionó el río Paraná, la vida cultural y deportiva y las figuras rosarinas, como Lionel Messi.

De todos modos, insistió en que el desarrollo turístico requiere algo más que promoción: “No se trata solo de compromisos, sino también de inversión, de acuerdos, de controles”.

Entrevista de Nicolas Brizzio.