Rosario recibió más de 120 mil visitantes y la ocupación hotelera llegó al 97% el fin de semana

FOTO: El Festival Bandera y el regreso del Turismo Carretera fueron parte de la agenda.

La combinación de recitales, competencias deportivas, congresos y funciones teatrales dejó en Rosario un impacto económico estimado en más de 11.400 millones de pesos durante la última semana, de acuerdo con el balance difundido por la Municipalidad.

Entre el lunes 19 y el domingo 25 de octubre, la ciudad recibió 120.604 visitantes, según la estimación oficial. La ocupación hotelera general fue del 80% durante la semana y alcanzó un pico del 97% el fin de semana.

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Entre las actividades que impulsaron el movimiento estuvieron el Festival Bandera, el regreso del Turismo Carretera al autódromo rosarino después de siete años, la 15ª Convención Nacional de Grupo GEA Argentina y el tercer Congreso Universitario de Ciencias del Deporte.

FOTO: La séptima edición del Festival Bandera reunió a unas 25.000 personas.

La cartelera también incluyó Escenas de la vida conyugal, con Ricardo Darín; las presentaciones de Ángela Torres y Los Nocheros, y funciones del musical Despertar de Primavera, con Fer Dente.

El Festival Bandera y el regreso del TC

La séptima edición del Festival Bandera se realizó el sábado 24 de octubre en el Parque Estación Central Córdoba y reunió a unas 25.000 personas, según los datos difundidos por el municipio.

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La programación contó con más de 30 artistas en cuatro escenarios. Participaron La Vela Puerca, Las Pastillas del Abuelo, Guasones, Dillom, YSY A, El Mató a un Policía Motorizado, Peces Raros y Bandalos Chinos, además de Aterciopelados y Javiera Mena. También se presentaron Marilina Bertoldi, Zoe Gotusso, Lisandro Aristimuño y El Zar, entre otros.

En paralelo, el Turismo Carretera desarrolló su actividad durante el sábado y el domingo, con la llegada de pilotos, equipos, medios especializados y aficionados de distintas provincias. La categoría no competía en Rosario desde 2019.

FOTO: El Turismo Carretera desarrolló su actividad durante el sábado y el domingo,

En ese marco, el intendente Pablo Javkin anunció que la ciudad volverá a recibir al TC en febrero de 2027. “Vamos a iniciar el calendario del año que viene, en febrero, también en Rosario”, afirmó.

El balance municipal también registró consultas de turistas y excursionistas provenientes de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe en las unidades de información turística y los puestos itinerantes. Los principales pedidos de orientación estuvieron vinculados con lugares para visitar y circuitos disponibles, mientras que el ocio, la recreación y la participación en congresos y ferias figuraron entre los motivos de viaje relevados.