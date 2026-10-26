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Todo lo que tenés que saber para conseguir entradas para Boca vs. River en la Bombonera

El "Xeneize" oficializó los días y horarios para que los simpatizantes reserven su lugar en los diferentes sectores de la Bombonera para el próximo domingo 1 de noviembre.

26/10/2026 | 07:47Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- Boca Juniors ha iniciado los preparativos para recibir a River Plate en una nueva edición del Superclásico, que corresponde a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. Según información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el club, dirigido por Juan Román Riquelme, ha publicado un cronograma escalonado para que los socios puedan gestionar sus ubicaciones para el encuentro del domingo 1 de noviembre a las 15 en el estadio Alberto J. Armando ante el "Millonario".

El procedimiento de reserva se llevará a cabo exclusivamente a través de la plataforma digital Boca Socios, que ofrecerá ventanas de acceso diferenciadas según el estatus de afiliación y la ubicación deseada.

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará?
El Superclásico entre Boca y River, correspondiente al Torneo Clausura 2026.

¿Cuándo se llevará a cabo?
El encuentro se disputará el domingo 1 de noviembre a las 15.

¿Cómo pueden los socios conseguir entradas?
A través de la plataforma digital Boca Socios, con diferentes ventanas de acceso según la categoría.

¿Qué categorías tienen acceso a la reserva?
Socios activos, adherentes, abonados a platea, abono solidario y vitalicios.

¿Por qué es importante este partido?
Boca busca mantenerse líder en la tabla, mientras que River necesita asegurar su lugar en los playoffs.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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