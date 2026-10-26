Todo lo que tenés que saber para conseguir entradas para Boca vs. River en la Bombonera

FOTO: Boca recibe a River en una nueva edición del Superclásico

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- Boca Juniors ha iniciado los preparativos para recibir a River Plate en una nueva edición del Superclásico, que corresponde a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. Según información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el club, dirigido por Juan Román Riquelme, ha publicado un cronograma escalonado para que los socios puedan gestionar sus ubicaciones para el encuentro del domingo 1 de noviembre a las 15 en el estadio Alberto J. Armando ante el "Millonario".

El procedimiento de reserva se llevará a cabo exclusivamente a través de la plataforma digital Boca Socios, que ofrecerá ventanas de acceso diferenciadas según el estatus de afiliación y la ubicación deseada.